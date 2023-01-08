Кирило Тимошенко виставив фото різдвяної вечері і обурив мережу

Українцям впав у око посуд, яким користується родина політика

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко разом із родиною відзначив Різдво 7-го січня. Світлиною святкової вечері на своїй сторінці у Facebook поділилася дружина політика Альона.

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Користувачі соцмереж активно вітали родину. Однак дехто звернув увагу на посуд, яким було сервіровано стіл.

Зокрема, сет із чотирьох італійських порцелянових тарілочок з позолотою. Ціна за набір, схожий на той, що на столі у Тимошенка – 480 євро.

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У коментарях до фото Альона Тимошенко відповіла, що у неї тарілка Dankotuwa gold mix, колекція 2002 року.

«Вартість набору 21 шт – 140 евро (12,310 рупій на сайті), тобто вартість 1 тарілки – 6,6 евро», – зауважила дружина політика.

Щоправда, і італійський, і японський сервізи виглядають на фото однаково.

Також на столі в Тимошенків зауважили посуд від українського бренду Gunia Project за 1800 гривень.

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Українців така розкіш у домі заступника керівника Офісу президента обурила.

«Незабаром будуть золотi унiтази та батони», «Так ніби ж то слуги, але так по панськи живуть, що й пани позаздрити можуть», «Люди живуть на пенсію в 2000 грн, а тут тарілка 1800 і дуже навіть норм», «Це ті, з яких мівіну їли?», – пишуть у коментарях українці.

Після хвилі обурення Альона Тимошенко світлину видалила.

Восени 2022-го «Главком» підмітив цікаву деталь. У робочих поїздках по областях разом із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком перебуває знімальна група парламентського каналу «Рада». Прискіпливе висвітлення діяльності представника канцелярії Зеленського часто нагадувало піар. Віхою цієї співпраці у 2022 році стало підсумкове інтерв’ю, що вийшло на «Раді» в «Єдиних новинах». У ньому Кирила Тимошенка протитрували як «Обличчя року».