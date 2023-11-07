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Зеленський підтвердив, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підтвердив, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців
F-16 повітряних сил Нідерландів
фото: defence-ua.com

Володимир Зеленський: «Я вдячний Нідерландам і премʼєр-міністру Марку Рютте за лідерство в підтримці України»  

Сьогодні, 7 листопада, перші винищувачі F-16 для навчання пілотів з України, які раніше відправили Нідерланди, уже прибули до навчального центру Румунії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Я вдячний Нідерландам і премʼєр-міністру Марку Рютте за лідерство в підтримці України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що п’ять нідерландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії. «Ми продовжуємо працювати разом, щоб якомога швидше прийняти F-16 в українському небі», – додав президент.

Нагадаємо, раніше  The Guardian повідомило, що на територію Румунію прибули перші літаки F-16 для України від Нідерландів, на яких проходитиме навчання українських пілотів на базі центру, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський. Як зазначається, у вівторок Амстердам передав перші п'ять одиниць літаків. Загалом Нідерланди мають поставити від 12 до 18 винищувачів F-16 Румунії в рамках спільної ініціативи щодо навчань ЗСУ. 

Теги: Нідерланди Володимир Зеленський навчання президент винищувач

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