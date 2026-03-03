Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ? Кухар-шоумен дав роз'яснення

Шеф-кухар заявив, що збиратиме та систематизуватиме наявні практики військових кухарів

Шеф-кухар Євген Клопотенко дав роз’яснення щодо своєї участі у проєкті «Готуємо до бою», який реалізує Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони. Він наголосив, що не розроблятиме «авторські рецепти» для армії, а працюватиме над систематизацією вже наявного досвіду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Євгена Клопотенка.

«Бачу багато емоцій довкола теми «Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ». Давайте одразу поясню, щоб не було зайвих міфів. Я не приходжу створювати «геніальні авторські рецепти», – зазначив Клопотенко.

За його словами, проєкт «Готуємо до бою» реалізує Агенція оборонних закупівель ДОТ, а його роль полягає у допомозі зі збором і впорядкуванням практик, які вже існують у військових підрозділах. «Моя роль – допомогти систематизувати те, що вже існує у підрозділах, і передати наш досвід там, де він корисний», – пояснив він.

Клопотенко наголосив, що сьогодні в різних частинах існують власні напрацьовані підходи до організації харчування, однак вони не зібрані в єдину систему. «Реальність сьогодні така, що у багатьох підрозділах є круті досвіди і круті кухарі, в інших абсолютно кардинально все по іншому. Різні частини вже створили свої круті практики, але вони не зібрані докупи. Крім того, інші державні агенції також працюють у цьому напрямку і сьогодні важливо їх об’єднати, а не дублювати», – зазначив шеф-кухар.

Клопотенко підкреслив, що підсумком роботи має стати практичний збірник рецептів, який стане інструментом для військових кухарів, але не обов’язковим документом. «Тому моя задача в цьому проєкті – зібрати найкращі практики військових кухарів та разом із профільними технологами це все систематизувати та адаптувати під різні умови приготування, щоб будь-яка кухня могла працювати стабільно – незалежно від досвіду людини чи умов. І тут важливо розуміти, що цей збірник не буде обов’язковим для всіх – це лише інструмент, яким можна буде користуватися за потреби», – заявив Клопотенко.

Нагадаємо, що агенція оборонних закупівель Міноборони та ГО «Культ Фуд» шеф-кухаря Євгена Клопотенка працюватимуть над рецептами для ЗСУ. Зазначається, що ключовим продуктом «Готуємо до бою» має стати практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах.