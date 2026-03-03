Головна Країна Події в Україні
Розстріли на Майдані: оголошення обвинувачення Януковичу знову відкладено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Розстріли на Майдані: оголошення обвинувачення Януковичу знову відкладено
Наступного разу Броварський міськрайонний суд повернеться до справи Януковича 10 березня 9:50
фото: comments.ua

Ще 19 лютого у Броварському міськрайонному суді мали заслухати обвинувальний акт щодо Януковича і силовиків у справі розгону та розстрілів людей 18-20 лютого 2014 року

Сьогодні, 3 березня 2026 року у Броварський міськрайонний суд планував заслухати обвинувальний акт щодо експрезидента-втікача Віктора Януковича і силовиків за обвинуваченням в організації розгону та розстрілів людей 18-20 лютого 2014 року. Однак через збій з відеоконференцією і фіксацією засідання суд оголосив перерву до 10 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що ще 19 лютого у Броварському міськрайонному суді мали заслухати обвинувальний акт щодо Януковича і силовиків у справі розгону та розстрілів людей 18-20 лютого 2014 року. Та адвокати Януковича тоді не зʼявилися на засідання, тож судова колегія оголосила перерву до 3 березня 10:00.

Сьогодні до судової зали з'явилися прокурори й частина потерпілих. Семеро адвокатів підключилася через відеоконференцію.

Адвокат обвинувачуваних Євген Солодко, який брав участь у засіданні по відеоконференції, подав клопотання про оголошення паузи у судовому процесі. Він аргументував це необхідністю поінформувати про його перебіг усіх потерпілих. За словами адвоката, понад тисяча людей мають отримати роз'яснення щодо їх прав та обов'язків у цій справі.

Представниця потерпілих, у відповідь зазначила, що загалом на момент сьогоднішнього засідання «вже пройшло близько шести місяців після початку процедури інформування».

Засідання у Броварському міськрайонному суді у справі Януковича щодо розстрілів активістів на Майдані у 2014 році. 3 березня 2026 року
Засідання у Броварському міськрайонному суді у справі Януковича щодо розстрілів активістів на Майдані у 2014 році. 3 березня 2026 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне

Суд відхилив клопотання адвоката обвинувачуваних Євгена Солодка. Після цього він вийшов з відеоконференції. Спроби секретаря суду та прокурора зв'язатися з ним виявилися безуспішними.

Прокурор Денис Іванов подав клопотання проводити засідання без Євгена Солодка.

«Коли велике коло учасників сьогодні присутнє у судовому засіданні, один захисник просто від'єднується від відеоконференції і ми не можемо продовжити подальший розгляд. Така процесуальна поведінка захисника прямо свідчить про те, що вона скерована на зрив судового засідання і затягування розгляду справи», – зазначив прокурор.

Та інші адвокати обвинувачених заявили, що наразі невідома причина його відключення від відеоконференції, тож назвали таке клопотання «некоректним».

Зрештою суд оголосив перерву у засіданні до 10 березня 9:50.

Підготовче засідання у справі розстрілів на Майдані тривало півтора року. Як розповів прокурор у справах Майдану Денис Іванов, протягом 2025 року Броварський міськрайонний суд призначив сімнадцять судових засідань, з яких відбулися лише десять.

Судові засідання переносилися через неявку адвокатів, відмову їх отримувати доступ до державної таємниці, а також у зв’язку із закінченням терміну відрядження у головуючої у справі судді Наталії Сіренко.

Це вже четвертий вирок, який має отримати Віктор Янукович в українському суді.

20 січня 2026 року Вищий антикорупційний суд України засудив до 15 років позбавлення волі заочно експрезидента-втікача за незаконне заволодіння угіддями Сухолуччя.

Торік у квітні Януковича засудили до 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

У 2019 році експрезидента Віктора Януковича засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

Теги: Віктор Янукович суд прокурор Антикорупційний суд вирок державна зрада відключення

