Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Луганщині партизани заблокували ключовий маршрут ворога

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
На Луганщині партизани заблокували ключовий маршрут ворога
Партизани влаштували диверсію на залізниці, що сполучає бази в РФ з окупованими територіями
фото: скрин з відео

Агенти «Атеш» вчинили диверсію на залізниці в окупованому Луганську. Вона була єдиним стабільним шляхом логістики ворога на передову

Агенти партизанського руху «Атеш» влаштували диверсію, внаслідок якої паралізували єдиний стабільний маршрут, яким загарбники перекидали техніку та боєприпаси з території РФ безпосередньо на лінію фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис партизанського руху у соцмережі.  

За інформацією підпілля, диверсія була здійснена на критично важливій ділянці залізниці на Луганщині.

Партизани повідомляють, що їм вдалося вивезти з ладу дві релейні шафи в різних частинах міста, що спричинило системний збій в управлінні рухом поїздів.

«Удар завдано по головній артерії постачання окупантів. Ця гілка пов'язує Росію з Луганськом, йде через Дебальцеве та Попасну і виходить на Покровський напрямок. Фактично це єдиний стабільний маршрут для доправлення військ, боєприпасів, пального та техніки з РФ на передову», – йдеться в повідомленні.

В «Атеш» наголошують, що окупанти намагаються оперативно відновити рух, проте через складність пошкоджень та постійний нагляд підпілля логістику ворога в цьому секторі наразі повністю дезорганізовано.

«Після диверсії рух на ділянках зупинився, потяги застрягли, графіки зірвалися. Окупанти змушені керувати поїздами вручну, що в рази знижує пропускну здатність. Військові ешелони ворога скупчуються на під'їздах до міста і не можуть рухатися далі», – пишуть партизани.

Нагадаємо, представники партизанського руху «Атеш» влаштували диверсію на об'єкті зв'язку поблизу Севастополя у тимчасово окупованому Криму, вивівши з ладу антени комплексів радіоелектронної боротьби. Повідомляється, що неподалік села Гончарне агенти підпалили релейні шафи біля основи вежі, де розташовані силова електроніка та високочастотні кабелі.

Зазначається, що пошкодження цього обладнання унеможливлює повноцінну роботу антен, а їхнє відновлення коштує дорого і займе багато часу.

Читайте також:

Теги: окупанти війна залізниця Луганськ партизани Атеш

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 15 лютого
Лінія фронту станом на 15 лютого 2026. Зведення Генштабу
15 лютого, 22:13
Тарас Дзікевич любив Карпати, захоплювався стрибками з парашутом, цікавився історією України
Боронив Україну на слобожанському та донецькому напрямках. Згадаймо Тараса Дзікевича
11 лютого, 09:00
Рада ухвалила закон №13574 про річну відстрочку для військових «контракту 18-24» роки
Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років
11 лютого, 13:27
Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія»
Італійська федерація гімнастики прокоментувала участь у їхніх змаганнях прихильниці Путіна
16 лютого, 10:41
Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів
Сили оборони вразили пункти управління, склади та райони зосередження окупантів
20 лютого, 12:03
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про значні успіхи на фронті
Сили оборони відновили контроль над 400 кв. км на Олександрівському напрямку
23 лютого, 13:23
Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
24 лютого, 07:45
8 липня 2024 року росіяни влучили ракетою у дитячу лікарню «Охматдит» у Києві
Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані
24 лютого, 11:04
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
Сьогодні, 04:15

Події в Україні

На Луганщині партизани заблокували ключовий маршрут ворога
На Луганщині партизани заблокували ключовий маршрут ворога
На Херсонщині через удар ворожого дрона загинув патрульний поліцейський
На Херсонщині через удар ворожого дрона загинув патрульний поліцейський
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ? Кухар-шоумен дав роз'яснення
Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ? Кухар-шоумен дав роз'яснення
Глузував із меморіалу героїв у Києві: військовому оголошено підозру у СЗЧ
Глузував із меморіалу героїв у Києві: військовому оголошено підозру у СЗЧ
Розстріли на Майдані: оголошення обвинувачення Януковичу знову відкладено
Розстріли на Майдані: оголошення обвинувачення Януковичу знову відкладено

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua