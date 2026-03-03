На Луганщині партизани заблокували ключовий маршрут ворога

Партизани влаштували диверсію на залізниці, що сполучає бази в РФ з окупованими територіями

Агенти «Атеш» вчинили диверсію на залізниці в окупованому Луганську. Вона була єдиним стабільним шляхом логістики ворога на передову

Агенти партизанського руху «Атеш» влаштували диверсію, внаслідок якої паралізували єдиний стабільний маршрут, яким загарбники перекидали техніку та боєприпаси з території РФ безпосередньо на лінію фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис партизанського руху у соцмережі.

За інформацією підпілля, диверсія була здійснена на критично важливій ділянці залізниці на Луганщині.

Партизани повідомляють, що їм вдалося вивезти з ладу дві релейні шафи в різних частинах міста, що спричинило системний збій в управлінні рухом поїздів.

«Удар завдано по головній артерії постачання окупантів. Ця гілка пов'язує Росію з Луганськом, йде через Дебальцеве та Попасну і виходить на Покровський напрямок. Фактично це єдиний стабільний маршрут для доправлення військ, боєприпасів, пального та техніки з РФ на передову», – йдеться в повідомленні.

В «Атеш» наголошують, що окупанти намагаються оперативно відновити рух, проте через складність пошкоджень та постійний нагляд підпілля логістику ворога в цьому секторі наразі повністю дезорганізовано.

«Після диверсії рух на ділянках зупинився, потяги застрягли, графіки зірвалися. Окупанти змушені керувати поїздами вручну, що в рази знижує пропускну здатність. Військові ешелони ворога скупчуються на під'їздах до міста і не можуть рухатися далі», – пишуть партизани.

Нагадаємо, представники партизанського руху «Атеш» влаштували диверсію на об'єкті зв'язку поблизу Севастополя у тимчасово окупованому Криму, вивівши з ладу антени комплексів радіоелектронної боротьби. Повідомляється, що неподалік села Гончарне агенти підпалили релейні шафи біля основи вежі, де розташовані силова електроніка та високочастотні кабелі.

Зазначається, що пошкодження цього обладнання унеможливлює повноцінну роботу антен, а їхнє відновлення коштує дорого і займе багато часу.