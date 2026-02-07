Головна Світ Політика
search button user button menu button

Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
Зеленський розповів, що американська сторона в Абі-Дабі знову виступила з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент: «Україна підтвердила, Росія поки що ні»

Під час чергового раунду переговорів в Абу-Дабі США запропонували Україні та Росії знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Американська сторона знову прийшла з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів зараз, під час переговорів і під час цих холодних днів. Ми сказали, що ми готові не бити по енергетиці, якщо нас не б'ють. Ми готові це акцептувати, якщо «рускі» також акцептують так, як це було минулого разу», – наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що про останнє припинення вогню з боку Росії Україна дізналася з медіа.

«Президент Трамп сказав: я домовився про тиждень. І так само на переговорах наші сторони перед цим говорили. Пропозиція американців була така: ми зустрінемось за стільки-то днів і давайте впродовж цього часу до зустрічі не бити по енергетиці. Потім зустріч довелося відкласти через Іран. Американська сторона сказала: давайте оберемо іншу дату. Вони запропонували перенести зустріч на кілька днів. І ми їм сказали: але це ж ви переносите зустріч, тому від зустрічі до зустрічі повинне бути саме таке припинення вогню, про яке говорили. Вони сказали, що ми так це і розуміємо – тиждень. Але «рускі» до минулого понеділка зробили», – зауважив президент.

Він нагадав, що припинення вогню тривало не тиждень, а всього неповні чотири дні. «Тобто не факт, що зараз буде це (нове припинення вогню – «Главком»). Я просто говорю, що в кінці зустрічі вони (США – «Главком») сказали: давайте знову спробуємо. «Рускі» сказали: ми повернемось», – додав очільник країни.

Нагадаємо, 5 лютого завершилися дводенні перемовини в Абу-Дабі. 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Тим часом Росія непублічно заявила, що вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у межах переговорного процесу.

Читайте також:

Теги: енергетика США Володимир Зеленський Україна переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
10 сiчня, 23:59
Bloomberg: Іран продав Росії ракети на мільярди доларів
Bloomberg: Іран продав Росії ракети на мільярди доларів
13 сiчня, 04:12
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів
Помічник Путіна запросив Зеленського до Москви
28 сiчня, 14:54
Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу з 1 січня 2027 року є нереалістичним
Чи можливий вступ України до ЄС у 2027 році? Мерц дав остаточну відповідь
28 сiчня, 23:40
Для того, щоб «Лукойл» зміг укласти угоду, йому потрібно схвалення США
«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів
29 сiчня, 11:13
Путін не користується смартфоном, не працює з комп’ютером і не виходить в інтернет, залишаючись людиною «паперу й ручки»
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
1 лютого, 04:11
Українські посадовці матимуть тристоронні й двосторонні зустрічі
Перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі завершився
4 лютого, 17:22
Атака на Україну, вибухи у Білгороді: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Білгороді: головне за ніч
Вчора, 05:45
Президент зауважив, станом на зараз немає підтверджень, що причиною аварія стало зовнішнє втручання
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
31 сiчня, 20:22

Політика

Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
Питання територій. Зеленський розказав, чим закінчився черговий раунд переговорів в Абу-Дабі
Питання територій. Зеленський розказав, чим закінчився черговий раунд переговорів в Абу-Дабі
Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню
Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню
Reuters: Трамп скасував мита проти Індії через купівлю російської нафти
Reuters: Трамп скасував мита проти Індії через купівлю російської нафти
Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
Трамп вимагає перейменувати вокзал та аеропорт на свою честь в обмін на фінансування
Трамп вимагає перейменувати вокзал та аеропорт на свою честь в обмін на фінансування

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua