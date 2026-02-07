Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США

Президент: «Україна підтвердила, Росія поки що ні»

Під час чергового раунду переговорів в Абу-Дабі США запропонували Україні та Росії знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Американська сторона знову прийшла з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів зараз, під час переговорів і під час цих холодних днів. Ми сказали, що ми готові не бити по енергетиці, якщо нас не б'ють. Ми готові це акцептувати, якщо «рускі» також акцептують так, як це було минулого разу», – наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що про останнє припинення вогню з боку Росії Україна дізналася з медіа.

«Президент Трамп сказав: я домовився про тиждень. І так само на переговорах наші сторони перед цим говорили. Пропозиція американців була така: ми зустрінемось за стільки-то днів і давайте впродовж цього часу до зустрічі не бити по енергетиці. Потім зустріч довелося відкласти через Іран. Американська сторона сказала: давайте оберемо іншу дату. Вони запропонували перенести зустріч на кілька днів. І ми їм сказали: але це ж ви переносите зустріч, тому від зустрічі до зустрічі повинне бути саме таке припинення вогню, про яке говорили. Вони сказали, що ми так це і розуміємо – тиждень. Але «рускі» до минулого понеділка зробили», – зауважив президент.

Він нагадав, що припинення вогню тривало не тиждень, а всього неповні чотири дні. «Тобто не факт, що зараз буде це (нове припинення вогню – «Главком»). Я просто говорю, що в кінці зустрічі вони (США – «Главком») сказали: давайте знову спробуємо. «Рускі» сказали: ми повернемось», – додав очільник країни.

Нагадаємо, 5 лютого завершилися дводенні перемовини в Абу-Дабі. 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Тим часом Росія непублічно заявила, що вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у межах переговорного процесу.