Клопотенко показав як любить їсти і збурив мережу

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко зізнався, що йому подобається їсти руками. Як інформує «Главком», він опублікував у TikTok-акаунті відео, в якому розповів, що дізнався про появу етикету використання виделок з історії Італії.

«Просто декілька людей з високого суспільства придумали, що треба їсти виделками. Десь привезли з Китаю цю фішку, чи звідки. І тепер весь світ так їсть. А навіщо?», – запитав Клопотенко.

Ресторатор зазначив, що під час вивчення різних процесів часто звертається до нейробіології. За його словами, дотик до їжі та губ створює «міні-поцілунок пальцями», який… pic.twitter.com/5mlW4kvygu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 22, 2026

Ресторатор зазначив, що під час вивчення різних процесів часто звертається до нейробіології. За його словами, дотик до їжі та губ створює «міні-поцілунок пальцями», який значно посилює смакові відчуття.

«Ми відчуваємо в три разі більше. А виделкою ми вкололи – поїли. Так, це виглядає більш етично. Але насправді смак абсолютно в іншому», – зауважив Клопотенко.

Кухар зазначив, що не закликає відкладати виделки та ложки назавжди. Він радить іноді дозволяти собі їсти руками, адже це, за його словами, зовсім інший рівень задоволення від їжі.

Думки у коментарях щодо такого способу прийому їжі розділилися. Деякі користувачі писали, що це «вже перебор», не естетично та задавали резонне питання: «а як їсти суп?». Однак чимало людей підтримали Євгена Клопотенка та зізналися – самі частенько їдять руками.

«Вареники з картоплею, смажені на другий день ,тільки руками , ще й солодким чаєм запивати , мммммм ще та насолода!»; «Смажена картопля руками самий смак»; «Якщо це не рідка страва, я також їм руками», – ідеться в коментарях.

