Глузував із меморіалу героїв у Києві: військовому оголошено підозру у СЗЧ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Військовослужбовцю за самовільне залишення військової частини або місця служби загрожує покарання до 10 років позбавлення волі
фото: Державне бюро розслідувань

Слідство встановило, що фігурант є чинним військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину на Миколаївщині та переховувався у столиці

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби. Його виявили після публічних глузувань з народного меморіалу загиблих Героїв в центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Відео, на якому чоловік зневажливо висловлювався щодо національних символів, встановлених на вшанування пам’яті загиблих захисників України, та вимагав їх прибрати, зявилося у мережі наприкінці лютого 2026 року..

Слідство встановило, що фігурант є чинним військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину на Миколаївщині та переховувався у столиці.

«Після розголосу він намагався змінити зовнішність, однак це не допомогло йому уникнути відповідальності», - повідомили у ДБР.

Після запису скандальному відео військовий СЗЧ збрив вуса, але це не допомогло йому уникнути відповідальності за свій вчинок
скриншот відео

Наразі фігуранта затримано. Під час спілкування зі слідчими він публічно попросив вибачення за свої дії.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини або місця служби (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, столичні правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності сімнадцятирічного хлопця з Харківщини, який приїхавши у Київ у гості до родичів, осквернив місце пам'яті загиблого воїна на стіні будинку, де він жив.

Теги: Київ Державне бюро розслідувань Майдай Незалежності

