Клопотенко розроблятиме рецепти для ЗСУ: подробиці від Міноборони

ДОТ і Клопотенко працюватимуть у проєкті «Готуємо до бою»

Ключовим продуктом проєкту «Готуємо до бою» має стати практичний збірник рецептів

Агенція оборонних закупівель Міноборони та ГО «Культ Фуд» шеф-кухаря Євгена Клопотенка працюватимуть над рецептами для ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Частиною реформи з покращення якості харчування військових стане проєкт «Готуємо до бою», який запускає Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони. Більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко виписаних алгоритмів їх роботи не існує. Навіть якщо продукти доставлені вчасно і відповідають стандартам, результат на кухні може відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду людей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ключовим продуктом «Готуємо до бою» має стати практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах.

«Готуємо до бою» реалізується у співпраці з ГО «Культ Фуд» шеф-кухаря Євгена Клопотенка, що допоможе об’єднати та систематизувати досвід підрозділів з організації харчування», – наголошує Міноборони.

Нагадаємо, раніше уряд оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням коштом держави згідно з каталогом продуктів харчування, який використовується у ЗСУ.