Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити

У Києві на залізничній станції «Дарниця» запрацював новий формат підтримки містян – два автономні вагони незламності від акціонерного товариства «Укрзалізниця». Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов, інформує «Главком».

Повноцінний хаб на колесах на станції «Дарниця»

За словами Ковтунова, вагони незламності – це повноцінний хаб, де можна зігрітися. Кожен вагон може вмістити до 50 людей одночасно.

У вагонах створено всі умови для роботи, навчання та відпочинку в умовах можливих блекаутів чи холодів:

Енергія та зв'язок: встановлено Starlink для безперебійного інтернету, є можливість зарядити телефони та ноутбуки.

Харчування: відвідувачі можуть випити гарячого чаю або розігріти у мікрохвильовці власну їжу.

Для дітей: облаштовано зону з книгами та мультфільмами.

Власники домашніх улюбленців можуть розміститися в окремих купе.

3 тис. гарячих обідів щодня

Окремим напрямком роботи стала організація харчування за підтримки Howard Buffett Foundation. Команда спеціального поїзда-кухні щодня готуватиме до 3 тис. порцій гарячих обідів.

«Це суттєва підтримка для тих, хто цього зараз потребує найбільше. Першу партію обідів уже отримали наші соціальні служби для видачі підопічним», – підкреслив Олександр Ковтунов.

Де та коли працюють вагони незламності?

Локація відкрита для всіх охочих:

Графік роботи: щодня з 08:00 до 20:00.

Адреса: залізнична станція «Дарниця».

Проєкт реалізовано у співпраці з АТ «Укрзалізниця» та міжнародними партнерами, серед яких All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork та Hachiko Foundation.

Нагадаємо, через наслідки ворожого удару частина житлових будинків Дарницького району залишається без теплопостачання. Поки енергетики працюють над відновленням мереж, у районі оперативно розширили мережу пунктів обігріву.