Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити
Кожен вагон може вмістити та обігріти до 50 людей одночасно
фото: Олександр Ковтунов/Facebook

У вагонах створено всі умови для роботи, навчання та відпочинку в умовах можливих блекаутів чи холодів

У Києві на залізничній станції «Дарниця» запрацював новий формат підтримки містян – два автономні вагони незламності від акціонерного товариства «Укрзалізниця». Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов, інформує «Главком».

Повноцінний хаб на колесах на станції «Дарниця»

За словами Ковтунова, вагони незламності – це повноцінний хаб, де можна зігрітися. Кожен вагон може вмістити до 50 людей одночасно.

У вагонах створено всі умови для роботи, навчання та відпочинку в умовах можливих блекаутів чи холодів:

  • Енергія та зв'язок: встановлено Starlink для безперебійного інтернету, є можливість зарядити телефони та ноутбуки.
  • Харчування: відвідувачі можуть випити гарячого чаю або розігріти у мікрохвильовці власну їжу.
  • Для дітей: облаштовано зону з книгами та мультфільмами.
  • Власники домашніх улюбленців можуть розміститися в окремих купе.
У вагоні можна випити гарячого чаю
У вагоні можна випити гарячого чаю
фото: Олександр Ковтунов/Facebook
У вагони можна з домашніми тваринами
У вагони можна з домашніми тваринами
фото: Олександр Ковтунов/Facebook
Pet-friendly зона у «вагонах незламності»: місце для годування домашніх тварин
Pet-friendly зона у «вагонах незламності»: місце для годування домашніх тварин
фото: Олександр Ковтунов/Facebook

3 тис. гарячих обідів щодня

Окремим напрямком роботи стала організація харчування за підтримки Howard Buffett Foundation. Команда спеціального поїзда-кухні щодня готуватиме до 3 тис. порцій гарячих обідів.

Команда спеціального поїзда-кухні щодня готуватиме до 3 тис. порцій гарячих обідів
Команда спеціального поїзда-кухні щодня готуватиме до 3 тис. порцій гарячих обідів
фото: Олександр Ковтунов/Facebook

«Це суттєва підтримка для тих, хто цього зараз потребує найбільше. Першу партію обідів уже отримали наші соціальні служби для видачі підопічним», –  підкреслив Олександр Ковтунов.

Гарячі обіди, приготовані на цій локації, оперативно доставляють соціально вразливим категоріям містян
Гарячі обіди, приготовані на цій локації, оперативно доставляють соціально вразливим категоріям містян
фото: Олександр Ковтунов/Facebook

Де та коли працюють вагони незламності?

Локація відкрита для всіх охочих:

  • Графік роботи: щодня з 08:00 до 20:00.
  • Адреса: залізнична станція «Дарниця».
Вагон незламності на станції «Дарниця»
Вагон незламності на станції «Дарниця»
фото: Олександр Ковтунов/Facebook

Проєкт реалізовано у співпраці з АТ «Укрзалізниця» та міжнародними партнерами, серед яких All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork та Hachiko Foundation.

Нагадаємо, через наслідки ворожого удару частина житлових будинків Дарницького району залишається без теплопостачання. Поки енергетики працюють над відновленням мереж, у районі оперативно розширили мережу пунктів обігріву

Теги: Київ пункти незламності Укрзалізниця навчання харчування зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євгеній Литвиненко на презентації виставки
«Місто-сад»: у столиці відкрилася виставка про емоційний зв'язок киян із природою
2 лютого, 15:14
Картопля у мережі «Сільпо»
Скільки коштує картопля в магазинах Києва: огляд цін
27 сiчня, 18:33
Після комунальної аварії на вікнах кількох поверхів будинку намерз лід
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона»: вікна висотки вкрилися кригою (фото)
27 сiчня, 15:46
Мовознавиця пояснила, чи можна киян називати київцями
Мовознавиця пояснила, чи можна киян називати київцями
19 сiчня, 20:18
Перша когенераційна установка у Києві
Стало відомо, скільки міні-ТЕЦ у Києві вже працює і коли запустять решту
14 сiчня, 17:02
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ
12 сiчня, 13:42
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
10 сiчня, 12:04
Робота ярмарків припиняється під час повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали небезпеки та прямуйте до найближчого сховища
Де у Києві купити свіжі продукти: графік ярмарків на вихідні 10-11 січня
10 сiчня, 07:01
Капітальний ремонт ескалаторів проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів
З 7 січня у метро Києва стартує ремонт ескалаторів на важливому пересадковому вузлі
6 сiчня, 16:11

Новини

Найдешевша оренда у Києві. Скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ (фото)
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити
Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити
Ожеледиця під снігом: синоптики оголосили попередження для жителів столиці
Ожеледиця під снігом: синоптики оголосили попередження для жителів столиці
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua