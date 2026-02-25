Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере: що відомо

Зеленський: Багато в чому саме завдяки нашій співпраці з Норвегією вдається проходити і цю зиму, і попередні, кожну з яких Росія намагається перетворити на зброю проти наших людей, проти взагалі життя в Україні

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Основним фокусом переговорів стало зміцнення енергетичної безпеки та перехід до довгострокового стратегічного партнерства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Одним із головних результатів візиту стане підписання нової міжурядової угоди про енергетичну співпрацю. Міністри енергетики обох країн мають фіналізувати документ, який передбачає не лише постачання ресурсів, а й реалізацію спільних проєктів.

«Сьогодні ми говорили про продовження нашої спільної роботи і будемо працювати над стратегічним партнерством: ми на цей рівень фактично вже вийшли. Дякую, що Норвегія готова й надалі допомагати нам з енергетикою, і не тільки допомагати, але й більше працювати над спільними ідеями, спільними проєктами. Сьогодні частину таких перспектив в енергетиці ми обговорили, і це те, що нас посилить. Міністри енергетики наших держав ще сьогодні говоритимуть, і буде відповідна угода про енергетичну співпрацю», – наголосив президент.

Зеленський подякував кожному норвежцю за принципову позицію. Він назвав Норвегію «одним із найбільш сильних захисників життя».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський обговорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн стратегію значного посилення стійкості України.

За словами глави держави, Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Раніше стало відомо, що Україна має інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, до Міжнародного кримінального суду скеровано матеріали про атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України. Йдеться про удари з липня 2025 року по лютий 2026 року.