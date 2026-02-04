У Києві відкрито сквер імені імама Шаміля (фото)

Нова локація в столиці стала символом єдності українського народу та народів Кавказу у боротьбі проти російської імперської агресії

Сьогодні, 4 лютого 2026 року, у столиці відбулося урочисте відкриття скверу імені імама Шаміля. Подія приурочена до 155-х роковин від дня смерті видатного духовного лідера та символу спротиву народів Кавказу. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує «Главком».

Хто ініціював відкриття скверу імама Шаміля у Києві

За словами Чубарова, відкриттю скверу передували два роки активної роботи Всесвітнього конгресу народів Дагестану під керівництвом учасника російсько-української війни, президента Всеукраїнського конгресу народів Дагестану та президента Федерації професійного кікбоксингу України К-1 Ахмеда Ахмадова.

Зелена зона, що отримала ім'я національного героя Північного Кавказу, розташована між вулицями Герцена та Овруцькою. Рішення про присвоєння скверу імені імама Шаміля 4 грудня 2025 року підтримали 75 депутатів Київради. Як зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко, назва пройшла громадські обговорення та рейтингове інтернет-голосування в застосунку «Київ Цифровий», де кияни висловили свою підтримку.

Сквер імені імама Шаміля відкрито у Києві 4 лютого 2026 року фото: Рефат Чубаров/Facebook

Чому постать імама Шаміля важлива для України та Кавказу

Імам Шаміль – видатна історична постать, духовний лідер і символ боротьби за свободу, гідність та незалежність не лише народів Дагестану. Його образ є знаковим для народів Кавказу й має глибоке символічне значення в контексті спільної історії боротьби за право на свободу, самовизначення та збереження національної ідентичності.

«Імам Шаміль, так само як і зараз Україна, колись боровся проти російських окупантів. Ми з ним солідарні. Сьогодні найменування на його честь скверу є символом вшанування постаті, яка уособлює прагнення до свободи», – наголосив під час засідання Київради Володимир Бондаренко.

Під час церемонії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що рішення Київської міської ради присвоїти скверу ім’я імама Шаміля є виявом глибокої поваги до народів Дагестану та Чечні. Він підкреслив, що постать імама Шаміля проводить пряму паралель між історичним спротивом народів Кавказу російській імперії та сучасною героїчною боротьбою української нації проти рашизму, який намагається відродити імперію.

Заява Чубарова щодо перемоги у війні з РФ

Чубаров зазначив, що сьогодні представники різних національностей поневолених народів Росії пліч-о-пліч з українцями воюють у лавах Збройних сил України. «Немає жодних сумнівів: Україна переможе, поневолені народи здобудуть свободу, а російські варвари відступлять у свої болота, де перебуватимуть доти, доки не навчаться жити в мирі та злагоді з усіма народами», – додав він.

Нагадаємо, Чечня та Дагестан – дуже перспективні регіони з точки зору відокремлення від РФ та громадянської війни. Український політолог Тарас Загородній зазначив, що Москва сама робить усе для того, аби розхитати ситуацію з нацменшинами.