Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відкрито сквер імені імама Шаміля (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відкрито сквер імені імама Шаміля (фото)
Церемонія відкриття скверу імені імама Шаміля у Києві. 4 лютого 2026 року
фото: Рефат Чубаров/Facebook

Нова локація в столиці стала символом єдності українського народу та народів Кавказу у боротьбі проти російської імперської агресії

Сьогодні, 4 лютого 2026 року, у столиці відбулося урочисте відкриття скверу імені імама Шаміля. Подія приурочена до 155-х роковин від дня смерті видатного духовного лідера та символу спротиву народів Кавказу. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує «Главком».

Хто ініціював відкриття скверу імама Шаміля у Києві

За словами Чубарова, відкриттю скверу передували два роки активної роботи Всесвітнього конгресу народів Дагестану під керівництвом учасника російсько-української війни, президента Всеукраїнського конгресу народів Дагестану та президента Федерації професійного кікбоксингу України К-1 Ахмеда Ахмадова.  

Зелена зона, що отримала ім'я національного героя Північного Кавказу, розташована між вулицями Герцена та Овруцькою. Рішення про присвоєння скверу імені імама Шаміля 4 грудня 2025 року підтримали 75 депутатів Київради. Як зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко, назва пройшла громадські обговорення та рейтингове інтернет-голосування в застосунку «Київ Цифровий», де кияни висловили свою підтримку.

Сквер імені імама Шаміля відкрито у Києві 4 лютого 2026 року
Сквер імені імама Шаміля відкрито у Києві 4 лютого 2026 року
фото: Рефат Чубаров/Facebook

Чому постать імама Шаміля важлива для України та Кавказу

Імам Шаміль – видатна історична постать, духовний лідер і символ боротьби за свободу, гідність та незалежність не лише народів Дагестану. Його образ є знаковим для народів Кавказу й має глибоке символічне значення в контексті спільної історії боротьби за право на свободу, самовизначення та збереження національної ідентичності.

«Імам Шаміль, так само як і зараз Україна, колись боровся проти російських окупантів. Ми з ним солідарні. Сьогодні найменування на його честь скверу є символом вшанування постаті, яка уособлює прагнення до свободи», – наголосив під час засідання Київради Володимир Бондаренко.

Під час церемонії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що рішення Київської міської ради присвоїти скверу ім’я імама Шаміля є виявом глибокої поваги до народів Дагестану та Чечні. Він підкреслив, що постать імама Шаміля проводить пряму паралель між історичним спротивом народів Кавказу російській імперії та сучасною героїчною боротьбою української нації проти рашизму, який намагається відродити імперію.

Заява Чубарова щодо перемоги у війні з РФ

Чубаров зазначив, що сьогодні представники різних національностей поневолених народів Росії пліч-о-пліч з українцями воюють у лавах Збройних сил України. «Немає жодних сумнівів: Україна переможе, поневолені народи здобудуть свободу, а російські варвари відступлять у свої болота, де перебуватимуть доти, доки не навчаться жити в мирі та злагоді з усіма народами», – додав він. 

Нагадаємо, Чечня та Дагестан – дуже перспективні регіони з точки зору відокремлення від РФ та громадянської війни. Український політолог Тарас Загородній зазначив, що Москва сама робить усе для того, аби розхитати ситуацію з нацменшинами.

Теги: Київгаз Рефат Чубаров незалежність громада Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кая Каллас попередила про тиск Росії на Україну з вимогою поступок
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
2 лютого, 15:20
Берлін передав перші установки для децентралізованого живлення Києва
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: історія та значення бою
29 сiчня, 08:45
У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
21 сiчня, 18:54
Зеленський зустрівся з людиною, яку багато хто вважає його головним суперником – ексголовнокомом ЗСУ Валерієм Залужним
Підготовка до виборів? Bloomberg розповів, як Зеленський шукає собі союзників
17 сiчня, 21:50
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
15 сiчня, 05:51
Путін і Росія: чому вони не можуть існувати разом
Чи здатна Росія відділитися від Путіна?
13 сiчня, 20:02
Перший міністр Шотландії заявив про можливу відправку військ в Україну
Шотландія готова направити війська в Україну, але є умова
9 сiчня, 14:59
Харків під обстрілом: ворог завдав п’ять ракетних ударів по енергетиці
Росіяни завдали п’ять ракетних ударів по енергетиці Харкова
5 сiчня, 14:25

Новини

У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів
У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів
Масштабна схема ухилення від мобілізації: столична поліція оголосила нові підозри медикам
Масштабна схема ухилення від мобілізації: столична поліція оголосила нові підозри медикам
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом
У Києві відкрито сквер імені імама Шаміля (фото)
У Києві відкрито сквер імені імама Шаміля (фото)
Київські митники врятували від вивезення за кордон рідкісну трипільську вазу (фото)
Київські митники врятували від вивезення за кордон рідкісну трипільську вазу (фото)
Рух у Шевченківському районі столиці обмежено через аварії на водопроводі: перелік адрес
Рух у Шевченківському районі столиці обмежено через аварії на водопроводі: перелік адрес

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua