Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: пресцентр СБУ/Facebook

Агентка мала зливати ворогу персональні дані українських воїнів та передавати інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу Росії «інтегрувати» свого агента до Збройних сил України. За результатом дій на випередження затримано психологиню-фрилансерку, яка на замовлення ФСБ РФ намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, в разі агентурного проникнення, агентка мала зливати ворогу персональні дані українських воїнів та передавати інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті.

Заради цього завдання зрадниця приїхала з Черкас на Харківщину, орендувала квартиру та вже записалася на співбесіду до ТЦК. До візиту в установу вона встигла на власному авто об’їхати прифронтову громаду, фіксуючи місця зосередження техніки ЗСУ. 

Розслідування показало, що шпигунська кар'єра фігурантки почалася раніше. Після дистанційного вербування фігурантки першим її завданням було коригування повітряних атак Росії по енергооб’єктах Черкащини. Вона виїжджала на місця ворожих «прильотів», фіксувала їхні наслідки та намагалася виявити позиції засобів ППО.

Далі вона виїхала до Краматорська, де за дорученням ФСБ шукала запасні командні пункти українських захисників, після чого агентку «відрядили» на Харківщину.

Спецслужби затримали жінку «на гарячому» ще до того, як вона потрапила на роботу в ТЦК. При обшуках у затриманої виявлено смартфон із доказами контактів з ФСБ та набої до стрілецької зброї.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували небезпечну агентурну мережу ФСБ у столиці. Затриманим виявився 59-річний київський підприємець, який використовував свій легальний бізнес із виробництва бронескла для збору розвідданих про підприємства, що виконують оборонні замовлення.

Також контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили подвійного агента, який намагався проникнути до СБУ, щоб передавати дані Росії. Чоловіка засудили до 15 років ув’язнення. 

Теги: СБУ ФСБ шпигун розслідування державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підготовлені операції свідчать про зростання дальності та точності дронів Служби
Дрони Служби безпеки встановлюють рекорди далекобійності
20 лютого, 12:39
Співробітники СБУ викрили агентку на початковому етапі
Агентка РФ коригувала ракетні удари по Києву: яке покарання отримала
6 лютого, 16:56
Російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці
Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка
10 лютого, 09:33
Якщо провину колишнього чиновника доведуть у суді, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з обмеженням права обіймати певні посади
У Гостомелі викрито схему розкрадання коштів на відновлення житла
5 лютого, 17:01
Для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів
$100 тис. за вбивство. Викрито групу, яка готувала резонансні злочини в Україні
20 лютого, 10:25
За словами правоохоронців, для реалізації схеми її організатори створили у місті чотири кол-центри
Ошукали громадян ЄС на $1,2 млн. У Дніпрі викрито учасників криптосхеми
23 лютого, 11:28
За словами керівника Департаменту кібербезпеки, зміцнення цифрових можливостей СБУ є одним з пріоритетів відомства
СБУ створила спеціалізовані центри по всій Україні для протидії російським кібератакам
26 лютого, 12:24
У Боготі заарештували офіцера ФСБ за підозрою у міжнародній змові
США домоглися арешту офіцера ФСБ у справі про замахи в Європі
26 лютого, 21:02
Салют, влаштований неповнолітнім у Києві 28 лютого 2026 року
У Києві 16-річний хлопець запустив салют: яке покарання загрожує підлітку
Вчора, 09:15

Події в Україні

Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ? Кухар-шоумен дав роз'яснення
Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ? Кухар-шоумен дав роз'яснення
Глузував із меморіалу героїв у Києві: військовому оголошено підозру у СЗЧ
Глузував із меморіалу героїв у Києві: військовому оголошено підозру у СЗЧ
Розстріли на Майдані: оголошення обвинувачення Януковичу знову відкладено
Розстріли на Майдані: оголошення обвинувачення Януковичу знову відкладено
Атака на енергооб'єкти: Міненерго повідомило деталі
Атака на енергооб'єкти: Міненерго повідомило деталі
На Полтавщині через падіння уламків російських БпЛА постраждали люди
На Полтавщині через падіння уламків російських БпЛА постраждали люди

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua