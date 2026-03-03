Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Агентка мала зливати ворогу персональні дані українських воїнів та передавати інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу Росії «інтегрувати» свого агента до Збройних сил України. За результатом дій на випередження затримано психологиню-фрилансерку, яка на замовлення ФСБ РФ намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, в разі агентурного проникнення, агентка мала зливати ворогу персональні дані українських воїнів та передавати інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті.

Заради цього завдання зрадниця приїхала з Черкас на Харківщину, орендувала квартиру та вже записалася на співбесіду до ТЦК. До візиту в установу вона встигла на власному авто об’їхати прифронтову громаду, фіксуючи місця зосередження техніки ЗСУ.

Розслідування показало, що шпигунська кар'єра фігурантки почалася раніше. Після дистанційного вербування фігурантки першим її завданням було коригування повітряних атак Росії по енергооб’єктах Черкащини. Вона виїжджала на місця ворожих «прильотів», фіксувала їхні наслідки та намагалася виявити позиції засобів ППО.

Далі вона виїхала до Краматорська, де за дорученням ФСБ шукала запасні командні пункти українських захисників, після чого агентку «відрядили» на Харківщину.

Спецслужби затримали жінку «на гарячому» ще до того, як вона потрапила на роботу в ТЦК. При обшуках у затриманої виявлено смартфон із доказами контактів з ФСБ та набої до стрілецької зброї.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

