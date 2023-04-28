Поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна – МАГАТЕ
На днях восьма команда МАГАТЕ здійснила перетин лінії зіткнення для ротації з попередньою командою
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що поруч із окупованою Запорізькою атомною електростанцією цього тижня вибухнула міна.
Про це повідомили в пресслужбі МАГАТЕ.
«Експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, цього тижня знову були змушені укритися після попередження про ракетну атаку, а також через звуки обстрілів, що лунали вдалині, оскільки в регіоні тривають військові дії. Крім того, одна міна вибухнула поблизу станції», – йдеться в повідомленні.
Гроссі додав, що посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість досягнення домовленостей щодо захисту ЗАЕС.
На днях восьма команда МАГАТЕ здійснила перетин лінії зіткнення для ротації з попередньою командою.
МАГАТЕ зберігає свою постійну присутність на ЗАЕС протягом майже 8 місяців.
Окупаційне так зване «керівництво» станції повідомило місії, що загальна кількість персоналу, який працює за контрактами з «Росатомом», зараз трохи перевищує 3000 осіб, і ще 1000 перебувають у процесі затвердження.
Приблизно 1000 співробітників з контрактами з «Енергоатомом» все ще працюють на станції, а інших, хто залишився в Енергодарі, час від часу викликають на роботу.
До слова, російські окупанти станом на березень облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів Запорізької АЕС. Про це свідчать дані міністерства оборони Великої Британії.
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