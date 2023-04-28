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Поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна – МАГАТЕ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна – МАГАТЕ
МАГАТЕ зберігає свою постійну присутність на ЗАЕС протягом майже 8 місяців
фото з відкритих джерел

На днях восьма команда МАГАТЕ здійснила перетин лінії зіткнення для ротації з попередньою командою

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що поруч із окупованою Запорізькою атомною електростанцією цього тижня вибухнула міна. 

Про це повідомили в пресслужбі МАГАТЕ.

«Експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, цього тижня знову були змушені укритися після попередження про ракетну атаку, а також через звуки обстрілів, що лунали вдалині, оскільки в регіоні тривають військові дії. Крім того, одна міна вибухнула поблизу станції», – йдеться в повідомленні.

Гроссі додав, що посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість досягнення домовленостей щодо захисту ЗАЕС.

На днях восьма команда МАГАТЕ здійснила перетин лінії зіткнення для ротації з попередньою командою.

МАГАТЕ зберігає свою постійну присутність на ЗАЕС протягом майже 8 місяців.

Окупаційне так зване «керівництво» станції повідомило місії, що загальна кількість персоналу, який працює за контрактами з «Росатомом», зараз трохи перевищує 3000 осіб, і ще 1000 перебувають у процесі затвердження.

Приблизно 1000 співробітників з контрактами з «Енергоатомом» все ще працюють на станції, а інших, хто залишився в Енергодарі, час від часу викликають на роботу.

До слова, російські окупанти станом на березень облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів Запорізької АЕС. Про це свідчать дані міністерства оборони Великої Британії.

Теги: окупанти Запорізька АЕС МАГАТЕ

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