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    Коли буде вирішуватися питання про посилення карантину: Ляшко назвав термін

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    Питання щодо кольорів регіонів буде вирішувати комісія національного рівня - Коли буде вирішуватися питання про посилення карантину: Ляшко назвав термін
    Питання щодо кольорів регіонів буде вирішувати комісія національного рівня

    Питання про перехід України у «жовту» зону буде вирішуватися наступного тижня

    В Україні рішення про посилення карантину розглядатиметься на початку наступного тижня. Очікується, що всю країну переведуть в «жовту» зону. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі «ТСН».

    «Питання про переведення України в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки буде вирішуватися мінімум у понеділок-вівторок наступного тижня, оскільки набуде чинності постанова, яку вчора уряд прийняв», – сказав Ляшко.

    Після цього будуть далі відслідковуватись індикатори і області, які можуть потрапити до «помаранчевого» або «червоного» рівня епідемічної небезпеки

    «Ці індикатори будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами і комісія національного рівня буде рекомендувати відносити той чи інший регіон до «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – резюмував Ляшко.

    Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

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    Теги: міністр уряд Віктор Ляшко
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    Коли буде вирішуватися питання про посилення карантину: Ляшко назвав термін