Коли Росія завершить війну в Україні: версія секретаря Радбезу РФ

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев визнав, що перемоги «під дату» не буде, але упевнений, що окупанти виконають усі задачі Путіна

Кремль фактично відмовився від будь-яких перемог «під дати»

Один із представників кремлівської влади, Микола Патрушев, коментуючи обурення частини російського суспільства затягнутою «військовою спецоперацією» в Україні, визнав, що Росія не може завершити розпочату Володимиром Путіним війну тут і зараз. Про це секретар Ради безпеки РФ заявив у інтерв’ю виданню «Аргументи і факти».

«Ми не женемося за строками», – так Патрушев аргументував ту тривалість військових дій, на яку не розраховували у Кремлі та усій Росії.

Секретар Ради безпеки країни-агресора упевнений, що «усі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані».

При цьому представник країни, яка напала на Україну, заявив, що долю країни має визначати «народ, який живе на її території». Патрушев також вигадав чергову історичну байку – про те, що Росія нібито ніколи не розпоряджалася долями суверенних країн. «Навпаки, ми допомагали їм у відстоюванні своєї державності», – заявив секретар Ради безпеки Росії.

Нагадаємо, що нещодавно американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення російсько-української війни.

За версією американського ЗМІ, війна може завершитися крахом Росії чи поразкою України, втім, українську невдачу західні аналітики вважають малоймовірною.

Крім того, війна може зайти в глухий кут, трансформуватися у широкомасштабний наступ Збройних сил України, або ж Росія – що також розцінюється не дуже імовірно – застосує ядерну зброю.

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