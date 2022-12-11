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Коли українські військові відновлять активний контрнаступ: прогноз Резнікова

Альона Боженко
glavcom.ua
Коли українські військові відновлять активний контрнаступ: прогноз Резнікова
Резніков розповів, коли ЗСУ почнуть активний контрнаступ на ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

«Погодні умови, перехід від сухої осені до ще не морозної зими… ми спостерігали дощі й дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Тому що вогкий ґрунт, і колісна техніка майже не може проходити… Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій», – розповів Резніков.

Міністр наголосив, що план України «дуже простий – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до стану на 1991 рік, коли були міжнародно визнані кордони України».

Він також зауважив, що окупанти воюють із цивільним населенням, щоб схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, однак це їм не вдасться.

«Ця війна – це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються», – сказав міністр.

Нагадаємо, триває 291 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав п’ять авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БПЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України

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