Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли в Україну прибудуть перші танки Abrams? ЗМІ назвали місяць

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли в Україну прибудуть перші танки Abrams? ЗМІ назвали місяць
Танк Abrams
фото: defence-ua.com

Восени українські військові отримають першу партію з шести-восьми одиниць Abrams

Очікується, що перші американські танки Abrams прибудуть до України у вересні. Про це повідомляє Politico з посиланням на обізнані джерела.

Згідно з планом, у серпні кілька танків Abrams буде відправлено до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт та модернізацію. Після цього, у вересні, першу партію Abrams буде відправлено до України.

За даними видання, адміністрація президента США Джо Байдена хоче якнайшвидше доставити Україні більше обіцяного озброєння, щоб допомогти в контрнаступі та зміцнити оборону Києва у довгостроковій перспективі. Усього США планують відправити 31 танк. Перша партія складатиметься із шести-восьми одиниць.

«Ми, безперечно, працюємо над тим, щоб доставити їх (танки – «Главком») в Україну якнайшвидше», – запевнив представник Пентагону, полковник Мартін О'Доннелл.

Як зазначається, Збройні сили України мають пройти 10-тижневий курс навчання на 31 навчальному танку на армійській базі Графенвер у Німеччині, перш ніж зможуть розпочати експлуатацію танків. Тренування на Abrams мають завершитися в серпні.

На думку джерел Politico, перші танки можуть прибути в Україну навіть у серпні, але ці терміни надто оптимістичні.

Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів.

Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів (що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. Є одним з найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття.

З метою запобігання пожежі у відсіку екіпажу, танк оснащений газовою системою гасіння пожежі, яка автоматично вмикається та гасить пожежу за секунди. Паливо та боєприпаси бойової машини розташовані у броньованих відсіках з викидними панелями для захисту екіпажу від ризику детонування власних боєприпасів у випадку підбиття танка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що танки Abrams можуть з'явитися на полі бою вже в цьому контрнаступі Збройних сил України. 

За даними Пентагону, приблизно 200 українців завершать підготовку під керівництвом США на танках Abrams до кінця літа.

Як повідомлялося, наприкінці травня перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців розпочала навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування танків M1 Abrams. 

Теги: танки США допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спасо-Преображенський кафедральний собор у результаті обстрілу отримав серйозні ушкодження
«Благословенна» вами ракета прилетіла у вівтар храму: вікарій Одеської єпархії УПЦ МП написав Кирилу гнівного листа
23 липня, 17:19
Директор ЦРУ Вільям Бернс
Байден запросив директора ЦРУ Бернса до складу свого кабінету
22 липня, 07:11
Віталій Кличко
Кличко скликає позачергову сесію Київради: «Всі сили на Перемогу»
21 липня, 13:47

Події в Україні

Коли в Україну прибудуть перші танки Abrams? ЗМІ назвали місяць
Коли в Україну прибудуть перші танки Abrams? ЗМІ назвали місяць
У Криму пролунали вибухи (відео)
У Криму пролунали вибухи (відео)
Росіяни знову гатили по Сумщині: є поранений, загинули понад пів сотні тварин
Росіяни знову гатили по Сумщині: є поранений, загинули понад пів сотні тварин
У Севастополі вирує негода: вітром зірвало дах будинку (відео)
У Севастополі вирує негода: вітром зірвало дах будинку (відео)
ЗСУ показали, як звільняли Старомайорське (відео)
ЗСУ показали, як звільняли Старомайорське (відео)
Окупанти влучили в житловий будинок на Харківщині: є постраждалі
Окупанти влучили в житловий будинок на Харківщині: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
98K
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
89K
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
33K
Ухилянтам не місце на фронті. Суд виніс несподіваний вирок
30K
Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів
21K
Міграційна криза не за горами: Німеччина потерпає від небувалої навали біженців

Новини

Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту