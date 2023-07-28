Коли в Україну прибудуть перші танки Abrams? ЗМІ назвали місяць
Восени українські військові отримають першу партію з шести-восьми одиниць Abrams
Очікується, що перші американські танки Abrams прибудуть до України у вересні. Про це повідомляє Politico з посиланням на обізнані джерела.
Згідно з планом, у серпні кілька танків Abrams буде відправлено до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт та модернізацію. Після цього, у вересні, першу партію Abrams буде відправлено до України.
За даними видання, адміністрація президента США Джо Байдена хоче якнайшвидше доставити Україні більше обіцяного озброєння, щоб допомогти в контрнаступі та зміцнити оборону Києва у довгостроковій перспективі. Усього США планують відправити 31 танк. Перша партія складатиметься із шести-восьми одиниць.
«Ми, безперечно, працюємо над тим, щоб доставити їх (танки – «Главком») в Україну якнайшвидше», – запевнив представник Пентагону, полковник Мартін О'Доннелл.
Як зазначається, Збройні сили України мають пройти 10-тижневий курс навчання на 31 навчальному танку на армійській базі Графенвер у Німеччині, перш ніж зможуть розпочати експлуатацію танків. Тренування на Abrams мають завершитися в серпні.
На думку джерел Politico, перші танки можуть прибути в Україну навіть у серпні, але ці терміни надто оптимістичні.
Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів.
Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів (що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. Є одним з найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття.
З метою запобігання пожежі у відсіку екіпажу, танк оснащений газовою системою гасіння пожежі, яка автоматично вмикається та гасить пожежу за секунди. Паливо та боєприпаси бойової машини розташовані у броньованих відсіках з викидними панелями для захисту екіпажу від ризику детонування власних боєприпасів у випадку підбиття танка.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що танки Abrams можуть з'явитися на полі бою вже в цьому контрнаступі Збройних сил України.
За даними Пентагону, приблизно 200 українців завершать підготовку під керівництвом США на танках Abrams до кінця літа.
Як повідомлялося, наприкінці травня перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців розпочала навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування танків M1 Abrams.
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