Українські військові завершать навчання на танках Abrams до кінця літа – Пентагон

Українські захисники працюють у Німеччині над індивідуальними навичками та у підрозділах

Близько 200 українців завершать підготовку під керівництвом США на танках Abrams до кінця літа, повідомили представники Міноборони. Про це пише CBS News.

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Кінець програми навчання приблизно збігається з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams, яку США обіцяли Україні на початку цього року. Зараз українці тренуються в Німеччині на спеціально обладнаних танках, оскільки обіцяні проходять ремонт.

За словами двох високопоставлених чиновників армії США в Європі та Африці, 200 українців вже навчаюся третій тиждень з очікуваного 12-тижневого плану.

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Наразі українські захисники працюють у Німеччині над індивідуальними навичками, а згодом перейдуть до різних навичок у підрозділах. Кульмінацією стане підготовка сил батальйонного рівня.

Загалом із лютого 2022 року США навчили понад 11 000 українців на різних платформах. Наразі США навчають близько 1700 українців, сказав один із чиновників.

За словами представника міністерства оборони Канади, який бере участь у міжнародній навчальній діяльності, США та їхні союзники разом підготували 57 000 українців.

Наразі близько 6000 українців тренуються на 40 майданчиках за межами України. За словами посадовця, ця цифра знизилася порівняно з піком на початку цього року, коли близько 12 000 військових тренувалися на різних майданчиках у березні.

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Міністр оборони Ллойд Остін у середу відвідав гарнізон армії США Вісбаден у Німеччині, щоб зустрітися з офіційними особами, які беруть участь у навчанні та оснащенні українців. Перебуваючи там, він подякував українським і американським військовим за їх координаційну підтримку.

«Це (Допомога США – «Главком») не закінчується, коли починається бій. Наша робота триває, тому що ми повинні створити більше бойової потужності, навчити більше військ і переконатися, що українці мають те, що їм потрібно», – сказав Остін групі військ у середу.

Один із високопоставлених чиновників армії США в Європі та Африці сказав, що США спостерігають за першими днями контрнаступу України, коли деякі бригади, навчені США, вступають у бій. Чиновник сказав, що США звернуть увагу на те, які зміни можуть бути внесені в навчальну програму в майбутньому, але може знадобитися більший період часу, щоб визначити конкретні отримані уроки.

Нагадаємо, у Великій Британії завершилося навчання українських військовослужбовців на кількох видах військової техніки цієї країни. Зокрема, бійці опанували самохідні артилерійські установки AS90 і танки Challenger 2.

До слова, сенатор Сполучених Штатів Америки Джеймс Ріш заблокував продаж великої партії озброєння Угорщині на $735 млн.

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Зазначається, що до пакету озброєнь, серед іншого, входять 24 ракетні установки Himars, а також понад 100 ракет разом із запчастинами.