Байден запросив директора ЦРУ Бернса до складу свого кабінету

Цей крок є здебільшого символічним, яка визнає значнішу роль очільника ЦРУ в адміністрації

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 21 липня заявив, що попросив директора ЦРУ Вільяма Бернса стати членом його кабінету. Про це повідомляє Reuters.

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«Під його керівництвом ЦРУ пропонує чіткий, довгостроковий підхід до головних викликів національній безпеці нашої країни», — сказав Байден у заяві, маючи на увазі підхід Бернса до вторгнення Росії в Україну та конкуренції США з Китаєм.

Раніше про цей крок повідомляли у Washington Post, де заявили, що він є значною мірою символічним і не дасть Бернсу нових повноважень.

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Бонні Глейзер, керівник індо-тихоокеанської програми Німецького фонду Маршалла США, сказала, що це призначення свідчить про довіру Байдена до Бернса та його кар’єрний досвід.

Бернс не перший директор ЦРУ, який отримав статус уряду. Колишній президент Білл Клінтон також призначив своїх директорів ЦРУ - Джона Дойча і Джорджа Тенета - працювати в своєму кабінеті, як це зробив Рональд Рейган з Вільямом Кейсі.

Раніше директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що залишається оптимістом щодо перспектив українського контрнаступу.

Також директор ЦРУ повідомив, чи готується Росія використати ядерну зброю в Україні. ЦРУ не виявляє ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями.