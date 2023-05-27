Українські військові розпочали навчання на танках Abrams

Навчання включають базові солдатські завдання, такі як стрільба і набуття навичок надання медичної допомоги, тренування на рівні взводу і роти

Перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців розпочала навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування американських танків M1 Abrams. Про це заявив речник Пентагона підполковник Гаррон Гарн, повідомляє The New York Times.

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«Орієнтовно 200 військовослужбовців – приблизно один бронетанковий батальйон – у п'ятницю почали проводити те, що військові називають комбінованим навчанням на полігонах у Графенвері і Хохенфельсі, Німеччина», – сказав Гарн.

За його словами, ці навчання включають базові солдатські завдання, такі як стрільба і набуття навичок надання медичної допомоги, тренування на рівні взводу і роти, і, зрештою, більш масштабні навчання за участю підрозділів батальйонного рівня, які протистоятимуть один одному.

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Крім того, ще 200 українських солдатів розпочали тренування з заправки та обслуговування танків.

Як відомо, українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку травня. Навчання триватиме приблизно 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як управляти танками, як маневрувати ними у загальновійськовому бою та обслуговувати цю техніку.

Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів. Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів (що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. Є одним з найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття. З метою запобігання пожежі у відсіку екіпажу, танк оснащений газовою системою гасіння пожежі, яка автоматично вмикається та гасить пожежу за секунди. Паливо та боєприпаси бойової машини розташовані у броньованих відсіках з викидними панелями для захисту екіпажу від ризику детонування власних боєприпасів у випадку підбиття танка.

Раніше повідомлялося, що танки Abrams, які отримає Україна, піддаються модифікаціям, під час яких видаляються деякі високотехнологічні компоненти. Пентагон побоюється, що ці технології можуть потрапити до рук росіян.