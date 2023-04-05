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США зробили заяву щодо навчання українських воїнів на танках Abrams

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США зробили заяву щодо навчання українських воїнів на танках Abrams
США готові передати 70-тонні бойові машини в зону бойових дій до осені
фото ілюстративне

Навчання ЗСУ на Abrams розпочнеться «порівняно скоро»

Навчання українських військовослужбовців на танках M1-A1 Abrams ще не розпочиналися, втім очікується «порівняно скоро». Про це заявив представник Міністерства оборони США, передає CNN.

«Ми продовжуємо укомплектовувати танки необхідним обладнанням», – сказав посадовець.

Зазначаєтсья, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну американські інструктори навчили понад 7 000 українських військовослужбовців.

Вашингтон у січні погодився надати танки Україні, що стало несподіванкою після заяв про «надто велику складність» і «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою.

Нагадаємо, Пентагон прискорює поставку танків Abrams в Україну, вирішивши відправити відремонтовану стару модель, яка може бути готова швидше. США готові передати 70-тонні бойові машини в зону бойових дій до осені.

Нагадаємо, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: США Міноборони Україна танки війна

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