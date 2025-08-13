Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Колишній український військовий розповів, як опинився на фронті на боці РФ

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Колишній український військовий розповів, як опинився на фронті на боці РФ
Мешканець Херсонщини розповів, як пішов воювати за РФ
фото: скріншот з відео

Окупанти підкинули коноплю жителю Херсонщини та змусили йти воювати за них

Житель окупованої частини Херсонської області Павло Пшеничний опинився у полоні, бо воював на боці РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю Нromadske.

Пшеничний раніше був українським військовим. У 2018 році він не мав роботи, тому дядько запропонував йому піти в ЗСУ. У 2019 році він отримав поранення, через що повернувся додому й оформив довідку про інвалідність. 

Коли прийшли окупанти після початку повномасштабного вторгнення, Пшеничний був удома. Першого разу це сталося через два тижні після окупації. За його словами, спочатку до його дому заходили дагестанці. Сусіди розповіли окупантам, що він був в АТО, тому до нього прийшли з обшуком, забравши посвідчення учасника бойових дій та дві медалі.

«У них ротація була раз на місяць. Вони кожного разу мінялися. Перші, які приїхали, обшукали квартиру, відібрали у мене УБД та свідоцтво про те, що я – інвалід унаслідок війни, та дві медалі. Кожного місяця вони приїжджали. Можуть зайти, на своїй хвилі, можуть вдарити чи не вдарити, по хаті походять, подивляться. Постійно я був у полі зору», – розповів він.

За словами Пшеничного, його дружина влітку 2022 року народила. Родина намагалася виїхати через окупований Крим, але їх розвернули на російському кордоні через те, що у дитини не було російських документів. Пізніше вони також намагалися виїхати, але їх не пропустили на кордоні з Литвою.

У 2024 році Пшеничний з дружиною заробили грошей та вирішили зробити ремонт на кухні. Їм завезли меблі, а наступного дня до них завітали окупанти, які заявили, що у селі вкрали якусь техніку. Через це вони розпочали обшук у будинку, під час якого підкинули мешканцю Херсонщини коноплю. Через це почалося «розслідування».

У травні 2025 року українцю дали 12 років ув'язнення. Під час винесення вироку суддя положив перед ним «документи». «Я розписався, зайшли працівники «військкомату» і сказали: «Ось твоя армія – ось твоя тюрма», – розповів він.

Після цього Пшеничного відвезли додому, відфотографували, де він живе, після чого казали, щоб він нікуди не виїжджав. Через кілька днів до нього знов прийшли. З окупантами він пійшов до «військкомату» у Каланчаку, де підписав документи.

«Мене посадили з їхньою людиною, щоб я не втік, на автобус, і довезли до Генічеська. Там я ввечері був, переночував, вранці я приїхав ще кудись, та потім поїхали в напрямку Донецька», – додав він.

Він розповів, що проходив тренування під керівницством колишніх ув'язнених, які змушували багато ходити й не давали води. Після цього його відправили на позиції воювати на боці РФ. Там його взяли в полон бійці батальйону «Свобода».

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ. Він зізнався, що до фронту сидів у в’язниці за вбивство. Він підписав контракт та опинився на війні, тому що йому набридло сидіти у неволі. Уперше в полон його взяли у серпні 2024 року. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ полон Херсонщина окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Росія вторглася в Україну з території Білорусі? Лукашенко вигадав неймовірну версію
Чому Росія вторглася в Україну з території Білорусі? Лукашенко вигадав неймовірну версію
9 серпня, 03:55
Лише за один тиждень бійці 425-го окремого штурмового полку «Скала» взяли в полон 32 російських окупанти
Сили оборони взяли у полон 32 окупанти: вони розповіли, чому пішли на війну
9 серпня, 05:55
Соціолог пояснив невдоволення громадян через мобілізацію
Як покращити ситуацію з мобілізацією в Україні? Відповідь соціолога
Вчора, 15:22

Події в Україні

Росія «націоналізувала» нерухомість сина Януковича у Донецьку
Росія «націоналізувала» нерухомість сина Януковича у Донецьку
Понад 800 посадовців втратили інвалідність: ДБР викрило масштабну схему
Понад 800 посадовців втратили інвалідність: ДБР викрило масштабну схему
Колишній український військовий розповів, як опинився на фронті на боці РФ
Колишній український військовий розповів, як опинився на фронті на боці РФ
СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка діяла у Запоріжжі під прикриттям церкви
СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка діяла у Запоріжжі під прикриттям церкви
Глава СБУ відзначив успіхи Третього штурмового корпусу та його командира
Глава СБУ відзначив успіхи Третього штурмового корпусу та його командира
Суддя Марина Барсук: Українські судді оцінили свою незалежність
Суддя Марина Барсук: Українські судді оцінили свою незалежність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
11K
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
6716
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
4094
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
4060
Замість «Мінської» – «Погоня». Зареєстровано петицію про перейменування станцій метро у Києві

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua