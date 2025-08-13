Колишній український військовий розповів, як опинився на фронті на боці РФ

Окупанти підкинули коноплю жителю Херсонщини та змусили йти воювати за них

Житель окупованої частини Херсонської області Павло Пшеничний опинився у полоні, бо воював на боці РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю Нromadske.

Пшеничний раніше був українським військовим. У 2018 році він не мав роботи, тому дядько запропонував йому піти в ЗСУ. У 2019 році він отримав поранення, через що повернувся додому й оформив довідку про інвалідність.

Коли прийшли окупанти після початку повномасштабного вторгнення, Пшеничний був удома. Першого разу це сталося через два тижні після окупації. За його словами, спочатку до його дому заходили дагестанці. Сусіди розповіли окупантам, що він був в АТО, тому до нього прийшли з обшуком, забравши посвідчення учасника бойових дій та дві медалі.

«У них ротація була раз на місяць. Вони кожного разу мінялися. Перші, які приїхали, обшукали квартиру, відібрали у мене УБД та свідоцтво про те, що я – інвалід унаслідок війни, та дві медалі. Кожного місяця вони приїжджали. Можуть зайти, на своїй хвилі, можуть вдарити чи не вдарити, по хаті походять, подивляться. Постійно я був у полі зору», – розповів він.

За словами Пшеничного, його дружина влітку 2022 року народила. Родина намагалася виїхати через окупований Крим, але їх розвернули на російському кордоні через те, що у дитини не було російських документів. Пізніше вони також намагалися виїхати, але їх не пропустили на кордоні з Литвою.

У 2024 році Пшеничний з дружиною заробили грошей та вирішили зробити ремонт на кухні. Їм завезли меблі, а наступного дня до них завітали окупанти, які заявили, що у селі вкрали якусь техніку. Через це вони розпочали обшук у будинку, під час якого підкинули мешканцю Херсонщини коноплю. Через це почалося «розслідування».

У травні 2025 року українцю дали 12 років ув'язнення. Під час винесення вироку суддя положив перед ним «документи». «Я розписався, зайшли працівники «військкомату» і сказали: «Ось твоя армія – ось твоя тюрма», – розповів він.

Після цього Пшеничного відвезли додому, відфотографували, де він живе, після чого казали, щоб він нікуди не виїжджав. Через кілька днів до нього знов прийшли. З окупантами він пійшов до «військкомату» у Каланчаку, де підписав документи.

«Мене посадили з їхньою людиною, щоб я не втік, на автобус, і довезли до Генічеська. Там я ввечері був, переночував, вранці я приїхав ще кудись, та потім поїхали в напрямку Донецька», – додав він.

Він розповів, що проходив тренування під керівницством колишніх ув'язнених, які змушували багато ходити й не давали води. Після цього його відправили на позиції воювати на боці РФ. Там його взяли в полон бійці батальйону «Свобода».

