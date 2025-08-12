Головна Країна Політика
Як покращити ситуацію з мобілізацією в Україні? Відповідь соціолога

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Як покращити ситуацію з мобілізацією в Україні? Відповідь соціолога
Соціолог пояснив невдоволення громадян через мобілізацію
фото з відкритих джерел

Соціолог наголосив, що мобілізація необхідна, щоб українська держава та нація існували

Покращити ситуацію з мобілізацією в Україні можуть елітарні верстви, якщо покажуть молоді приклад та самі підуть захищати країну. Про це заявив директор Інституту соціології Євген Головаха, пише «Главком» із посиланням на його інтервʼю для ZN.UA.

За його словами, протести молоді продовжаться, тому що в українців виникає питання, чому вони мають йти на фронт, коли еліта ходить по ресторанах та катаються на джипах. «Якщо ти належиш до елітарної верстви, то покажи приклад», – запропонував соціолог.

За словами Головахи, ті, хто слабий духом, бояться йти воювати та можуть чіплятися за будь-який аргументи. Щоб цього не було, політика держави, на думку експерта, має бути прозорою, а громадяни не мають відчувати, що одна частина суспільства паразитує на жертовності іншої.

«Тоді, гадаю, буде менше запитань і менше можливостей ухилятися. А не так, що цього спіймали, а того –  ні. Це і є та сама зачіпка. Казус завжди може стати приводом», – пояснив соціолог.

Головаха також наголосив, що мобілізація необхідна, щоб українська держава та нація існували. Протилежним варіантом є – здатися та йти в рабство до РФ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення віку в програмі «Контракт 18-24». У серпні він доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів.

Окрім цього, він пообіцяв спростити купівлю пікапів для війська. Президент пояснив, що процедура має бути схожою на процес закупівлі безпілотників.

До цього уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18-24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Вона передбачає виплату 1 млн грн добровольцям.

мобілізація ЗСУ армія фронт

