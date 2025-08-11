Головна Країна Суспільство
Росія готує нову порцію вкидів про обмін полоненими

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: ЦПД

Росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими

Росія готує новий етап інформаційної кампанії для дискредитації вищого політичного керівництва України і теми обміну полоненими. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише «Главком».

Центр протидії дезінформації ти Сили оборони України дізнались, що відповідальні за інформаційну операцію РВ готують фото та інтерв'ю пропагандистських медіа із полоненими захисниками «Азовсталі», яких Росія розглядає для обміну, зроблені під тиском та з порушенням норм Женевської конвенції.  

Як зазначається, у рамках цієї кампанії Росія вже використовувала фейки з полоненими, зокрема, фальшиві звернення від імені українських військовополонених, яких нібито виключили зі списку на обмін за ініціативою української сторони.

Центра протидії дезінформації попереджає, що ця кампанія є частиною більшої стратегії Росії, спрямованої на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні та зриву процесу обміну у форматі «всіх на всіх», на якому Україна неодноразово наголошувала. 

«Використання полонених для пропаганди і маніпуляцій порушує основні принципи 13 та 14 статей Женевської конвенції щодо поводження з полоненими, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених та їхнього захисту від будь-яких форм насильства чи використання для політичних цілей і пропаганди», – нагадують в ЦПД.

Нагадаємо, Росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими. Цього разу країна-агресорка поширює неправдиві заяви, нібито «1 тис. українських військовополонених свідомо не забирають з Росії», а затримки обміну буцімто пов’язані з «аморальністю Києва».

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про підготовку РФ масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Росія планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних.

Теги: росія обмін полоненими обмін фейк Центр протидії дезінформації

