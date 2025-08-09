Головна Країна Суспільство
Зеленський анонсував наступні етапи обміну полоненими

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський анонсував наступні етапи обміну полоненими
Президент анонсував обміни полоненими
фото: Офіс президента

Зеленський: Ми зробили обміни і готуємо наступні

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові етапи обміну полоненими у своєму вечірньому зверненні, передає «Главком».

Зеленський повідомив, що Штати мають силу, щоб зупинити війну в Україні. Він повідомив, що президент Дональд Трамп має важелі та рішучість для цього.

«Україна підтримала всі пропозиції Президента Трампа, починаючи ще від лютого. Припинення вогню – всі формати підтримали. Зустрічі з російською стороною ми забезпечили, і забезпечили конструктивно: ми зробили обміни і готуємо наступні. Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат», – додав він.

«Так само потрібен результат на рівні лідерів. Достойний результат. Щоб життя людей зберегти. Щоб світ цінував результат і був вдячний лідеру, який його принесе. Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, – і ми не робимо все публічним», – сказав президент.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

