Сили оборони взяли у полон 32 окупанти: вони розповіли, чому пішли на війну

Лише за один тиждень бійці 425-го окремого штурмового полку «Скала» взяли в полон 32 російських окупанти

Полонені свідчать про величезні втрати

Лише за один тиждень бійці 425-го окремого штурмового полку «Скала» взяли в полон 32 російських окупанти, які розповіли, що їх «обманом заманили» на війну. Про це йдеться у повідомленні на сторінці 425-го ОШП, передає «Главком».

«Планували наступ, а закінчили в полоні. Тепер замість погроз – страх, скиглення і класичне «нас обдурили», – зазначають у підрозділі.

Полонені розповіли, як потрапили на війну.

«Я пішов у військкомат, щоб повернути водійське посвідчення. Зараз думаю, що краще б поштарем служив, на велосипеді їздив», – каже окупант.

Інший відразу заявив про обман: «Мене обманули, коротше. Поїдеш, Валера, на будівництво. Ну, на будівництво так на будівництво. І ось таке в мене будівництво».

Ще один окупант каже, що його благали про підписання контракту: «Мене протягом тижня умовляли, щоб я підписав контракт. В цей час я знаходився в СІЗО».

Полонені свідчать про величезні втрати: «Я з восьми людей дійшов до точки тільки один. Я бачив, як моїх друзів розривало на шматки». Інший додає: «З 20 людей дійшло, може, людей п’ять, і ті – «трьохсоті»».

«За місяць від нашої роти залишилось дві людини. Страшно бачити, як хлопці гинуть. Безглуздою смертю за якогось дурня в Кремлі», – каже один з полонених.

Нагадаємо, двоє російських солдатів, яких Україна передала Росії під час червневого обміну полоненими, вже в липні знову опинилися на фронті – і повторно потрапили в український полон. Історії окупантів опублікували на сторінці проєкту «Хочу жити».