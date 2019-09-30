Колишній заступник глави АП Порошенка через суди хоче закрити кримінальне провадження щодо незаконного збагачення



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Олексій Філатов

Досудове розслідування з перевірки статків і доходів Олексія Філатова триває з лютого 2018 року

Колишній заступник глави адміністрації президента Порошенка Олексій Філатов через свого адвоката добивається закриття кримінального провадження щодо незаконного збагачення і декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як свідчать судові матеріали, 22 липня 2019 року Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання адвоката ексвисокопосадовця щодо визначення процесуальних термінів для завершення проведення досудового розслідування. Адвокат просив суд дати Головному слідчому управлінню Нацполіції до 10 днів на завершення розслідування, а потім закрити кримінальне провадження, керуючись ст. 284 КПК України.

На судовому засіданні прокурор просив в задоволенні клопотання відмовити, вважаючи його безпідставним.

Відмовляючи у задоволенні клопотання, слідчий суддя з’ясував, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України триває з 15 лютого 2018 року і підозру жодній особі не пред’явлено. При цьому суд, посилаючись на норми КПК, зазначив, що досудове розслідування повинно бути закінчено за таких умов: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

«Разом з тим, слідчому судді не надано жодних даних, що органом досудового розслідування були проведені як слідчі (розшукові) дії, які регламентовані кримінальним процесуальним законом, так й процесуальні дії стосовно Олексія Філатова, які б вказували на безпосереднє порушення чи обмеження його конституційних прав, свобод та інтересів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000117 від 15.02.2018 року. Крім того, слідчому судді не надано відомостей, що будь-якій особі повідомлено про підозру, а відтак відсутні підстави для відліку строку досудового розслідування для вказаного провадження в цілому із визначенням кінцевого строку його закінчення», - зазначено в ухвалі Печерському райсуду Києва.

Адвокат Олексія Філатова звернувся зі скаргою до Київського апеляційного суду, в якій просив скасувати ухвалу Печерського райсуду від 22 липня 2019 року. Однак 23 вересня апеляційна інстанція йому відмовила, наголосивши, що чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено оскарження в апеляційному порядку ухвали слідчого судді за результатами розгляду клопотання про встановлення процесуальних строків досудового розслідування.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва 6 липня 2018 року надав тимчасовий доступ детективам Національного антикорупційного бюро України до телефонних дзвінків та смс-повідомленням, які протягом 22 липня 2014 року - 1 січня 2018 року здійснила цивільна дружина колишнього заступника глави адміністрації президента Олексія Філатова Анна Бабич.

Антикорупційний орган мав на меті дослідити факти спільного проживання Філатова з пані Бабич, якої не відображено в електронних деклараціях високопосадовця. Водночас, за повідомленням ГО «Автомайдан» та ГО «ТОМ 14», посадовець АП і його цивільна дружина мешкають разом із спільною дитиною.

Крім цього, інформаційно-телекомунікаційна система «Аркан» зафіксувала 57 фактів спільного перетину державного кордону України Філатова і Бабич в різних напрямках за 2012-2018 роки, в тому числі 2 факти протягом 2017 року та 5 фактів - у 2018 році.

Також НАБУ припускало, що низка майна, що є власністю Бабич, але не задеклароване Філатовим, може свідчити про приховування цих активів. Йдеться про автомобіль Porsche Macan, 2016 року випуску та дві квартири загальною вартістю 6,51 млн грн.

14 вересня 2018 року кримінальне провадження за №52018000000000117 забрали у НАБУ і передали Головному слідчому управлінню Нацполіції.