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  4. ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )
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    Події в Україні

    ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )

    Три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади &laquo;Запорізька Січ&raquo; завдали вогневого ураження по противнику 155-мм снарядами - ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )
    Три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» завдали вогневого ураження по противнику 155-мм снарядами
    фото: Генштаб ЗСУ

    Українські військові знищили два танки, дві БМД, вантажівку з боєкомплектом

    Українські воїни-артилеристи Угруповання Об'єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі Caesar. Генштабу ЗСУ оприлюднив фото, як військові ефективно нищать російських окупантів.

    Як зазначається у повідомленні, три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» завдали вогневого ураження по противнику 155-мм снарядами.

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    ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )
    ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )
    ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )
    ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )
    ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )
    ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )
    ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )

    «Усе швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек – «До бою», дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек «Відбій», зникли! Результат – два танки, дві БМД, вантажівка з боєкомплектом російських воєнних злочинців», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.

    Нагадаємо, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

    До слова, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці: знищена техніка ворога (фото )