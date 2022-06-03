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    Новини

    Вдавала мертву, щоб не добили окупанти: історія 13-річної дівчинки з Київщини

    Окупанти вбили батька і мачуху Даші, саму її розстріляли, але дівчина вижила - Вдавала мертву, щоб не добили окупанти: історія 13-річної дівчинки з Київщини
    Окупанти вбили батька і мачуху Даші, саму її розстріляли, але дівчина вижила
    скрін з відео

    Дарину тяжко поранили у руку та бедро

    На Київщині у селі Катюжанка 13-річна дівчинка, вдаючи мертву, дивом пережила окупацію. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    «13-річна Дарина вдавала з себе мертву, аби солдати Російської Федерації її не стратили», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що в кінці лютого колона російських військових зайшла в Катюжанку. Дівчинка та її рідні намагались проїхати додому, але окупанти відкрили вогонь по машині. Батько та його дружина загинули на місці, автівка загорілась.

    Дівчина намагалася втекти, але військові пустили автоматну чергу і тяжко поранили її в руку та бедро. Стікаючи кров’ю, Дарина сховалася і вдала мертву, врятувавши цим собі життя.

    Нагадаємо, раніше Верховна Рада визнала геноцидом українського народу дії збройних сил РФ, а також політичного і військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України.

    У постанові згадуються злочини російських військових в українських містах, як-от Маріуполь, Буча, Харків та інші. Зазначається, що вони свідчать про цілеспрямоване прагнення винищити українців.

    Також Україна визнала Росію державою-терористом. Також визнано, що символіка V і Z, на кшталт фашистської свастики, пропагує російську агресію.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Вдавала мертву, щоб не добили окупанти: історія 13-річної дівчинки з Київщини