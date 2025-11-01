Росія намагається узаконити примусову мобілізацію на окупованих територіях

Окупаційні «військові комісаріати» Запорізької області вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби»

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України, передає «Главком».

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». З середини жовтня в Мелітополі відновлено обхід квартир для перевірки місця проживання, особливу увагу приділяють комунальникам, охоронцям та будівельникам, яких можна швидко відправити на фронт без додаткової підготовки.

Паралельно окупаційні медіа намагаються створити враження масової підтримки через сюжети про «добровольчі батальйони». За свідченнями місцевих, «добровольцями» стають під тиском: або підписують контракт, або втрачають роботу.

ЦНС наголошує, що такі дії порушують IV Женевську конвенцію, яка забороняє примусовий призов населення окупованої території до армії країни-окупанта.

Всередині окупаційної адміністрації зростає напруга: чиновники побоюються протестів та диверсій і намагаються маскувати мобілізацію гаслами про «військово-патріотичне виховання». Фактично, Москва планує продовжувати війну за рахунок українців із захоплених територій, підсумовують експерти ЦНС.

Як повідомлялося, російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів».

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».

До слова, Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».