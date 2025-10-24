Чоловік, який постраждав під час вибуху у Луганську

В окупованому Луганську здетонувала замінована Bluetooth-колонка, у події знову побачили «український слід», але, ймовірно, це постанова ФСБ

Російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».

Місцеві жителі повідомляють, що ймовірною причиною вибуху могла бути граната, яку чоловік активував під час побутового конфлікту. Водночас джерела стверджують, що вибух був постановкою ФСБ. Напередодні до Луганська прибули співробітники спеціального підрозділу, який займається організацією провокацій проти рухів спротиву. Їхнє завдання – створити інформаційну «картинку», нібито українські сили атакують мирних жителів.

Після інциденту в місті почали масово перевіряти телефони місцевих мешканців і підписки на українські канали. За даними джерел, це лише початок серії спланованих фейкових «терактів», які окупанти супроводжуватимуть українською символікою, щоб виправдати репресії та посилити антиукраїнську пропаганду.

Як відомо, Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків.

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.