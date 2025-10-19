Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив ураження Новокуйбишевського НПЗ та Оренбурзького газопереробного заводу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив ураження Новокуйбишевського НПЗ та Оренбурзького газопереробного заводу
На території Новокуйбишевського НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу
колаж: glavcom.ua

Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження двох великих підприємств на території Російської Федерації, а також складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську. Усі атаки були здійснені в ніч на 19 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У Генштабі наголосили, що ці операції є частиною комплексу заходів, спрямованих на підрив воєнно-промислової бази Росії та позбавлення її можливості продовжувати «злочинну агресію».

На території Новокуйбишевський НПЗ (Самарська область) зафіксовано вибухи та пожежу. За попередньою інформацією, було уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ).

Цей НПЗ виробляє понад 20 різновидів продукції, а його річний об’єм первинної переробки становить 4,9 млн тонн. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії. Ступінь завданих збитків уточнюється.

На території Оренбурзького газопереробного заводу, одного з найбільших газопереробних комплексів РФ, зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу.

Завод здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природного газу та 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік.

Окрім об'єктів у Росії, Сили оборони уразили базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об’єкті.

«Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних підприємств, задіяних у забезпеченні потреб збройних сил РФ, і підриву воєнно-промислової бази РФ для позбавлення її можливості продовжувати злочинну агресію», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня дрони атакували газопереробний завод у Оренбурзі. У результаті атаки безпілотника на Оренбурзький газопереробний завод почалася пожежа в одному з цехів підприємства. Атаку підтвердив губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев, пише «Главком».

За його словами, частково постраждала інфраструктура заводу. Очевидці розповіли, що чули щонайменше сім гучних вибухів та бачили дим. 

