Військовий хірург помер після важкого поранення. Згадаймо Олександра Полякіна

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Полякіна.

17 жовтня 2025 року після важкого поранення, отриманого на фронті влітку 2025 року, помер хірург, військовий медик та доброволець з Одещини Олександр Поляк Полякін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на колегу захисника Івана Черненка.

Майже три місяці після важкого поранення лікарі боролися за життя військового медика, проте врятувати його не вдалося.

«Він був хорошою людиною і професіоналом. Найбільш професійний хірург, з яким мені доводилося працювати. Це величезна втрата. Певен, він би послав всіх дотичних до свого порятунку, але з посмішкою. Таким був Борисович, своє життя його цікавило менше за життя пацієнтів. Прямий, чесний і принциповий. Для мене особисто він завжди був прикладом лікаря. Якщо якийсь той світ існує, то він зараз сидить на хмаринці, посміхається та скручує сигарету, аби нарешті добряче подиміти. Було честю працювати з Вами», – написав Черненко.

Олександр Полякін був медиком Першого добровольчого медичного шпиталю фото: Іван Черненко/Facebook

Олександр Полякін був медиком Першого добровольчого медичного шпиталю, про що повідомили в ПДМШ.

Олександр Полякін і керівник Першого добровольчого медичного шпиталю Геннадій Друзенко фото: Gennadiy Druzenko/Facebook

Як зазначив керівник шпиталю Геннадій Друзенко, це «перша фронтова втрата ПДМШ за майже 11 років на війні».

Український хірург, бойовий медик Олександр Поляк Полякін фото: Іван Черненко/Facebook

Поляк був нагороджений «Хрестом пошани» від міністра оборони України.

У мирному житті Олександр Полякін працював у Роздільнянській багатопрофільній лікарні, був завідувачем хірургічного відділення.

«Він був висококласним фахівцем, майстром своєї справи, який врятував тисячі життів і в мирний час на робочому місці, і на фронті, виконуючи бездоганно свій лікарський обов’язок. Його вирізняли професійність, надзвичайна уважність до кожного клінічного випадку, людяність і глибока душевність у ставленні до пацієнтів. Він залишиться в нашій пам’яті не лише як талановитий хірург, а й як світла, щира, доброзичлива людина, завжди з усмішкою, з тонким почуттям гумору і відкритим серцем. Це велика втрата для всієї лікарської спільноти, нашої хірургічної команди та всього колективу лікарні», – написали колеги Олександра на сторінці Роздільнянської лікарні.

Олександр Полякін був медиком Першого добровольчого медичного шпиталю фото: ПДМШ / PDMSh/Facebook

У Роздільнянській міській територіальній громаді повідомили, що поховають військового медика 19 жовтня на Успенському кладовищі у рідному місті Роздільна Одеської області.

