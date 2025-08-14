Комбат 47-ї бригади, який критикував командування, залишив посаду

Олександр Ширшин: Офіційно не комбат

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин, який звинувачував командування в «дебільних задачах» на Курщині. залишив посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Ширшина на його сторінці в Facebook.

«Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими «зростали» і вчилися воювати. Кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети. Знаю, що мої бійці в стані це знаряддя застосовувати. Вірю, що у них вистачить сил і завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху. Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них», – йдеться у дописі.

Ширшин додав: «А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну».

До слова, 16 травня Ширшин звинуватив командування в «дебільних задачах» на Курщині. Він також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з коментарем «сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі».

Тоді Сирський відповів, що Ширшина готові перевести туди, куди він хоче: «Він десь був у відпустці в Іспанії. Ми готові були контактувати. Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло».