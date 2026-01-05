Росія атакувала енергетичні обʼєкти на Київщині

Під удар потрапило місто Славутич

У ніч на 5 січня російські війська здійснили атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури в Київській області. Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев, пише «Главком».

За словами посадовця, ворог обрав ціллю енергетичну систему. Фахівці зможуть розпочати відновлювальні роботи лише після того, як це дозволить безпекова ситуація. Точний масштаб пошкоджень та наслідки обстрілу будуть встановлені пізніше.

На ранок у місті заплановано відкриття «Пунктів незламності» для підтримки мешканців.

Як відомо, уночі 3 січня Росія атакувала дронами Київщину. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Унаслідок цієї атаки постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня російські окупанти атакували Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи.

До слова, в ніч на 3 січня ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу Shahed-131/136 на критичну інфраструктуру Миколаївської області.

Крім того, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова, внаслідок чого постраждали люди. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час розбору завалів на місці влучання рятувальники спершу виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини.