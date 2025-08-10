Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували

Starlink – це найшвидший і найпростіший спосіб отримати інтернет-зв’язок у будь-якій точці України

До повномасштабної війни в українській армії був свій аналог Starlink. Наприклад, компанія DataGroup надавала послуги інтернету військовим. Як і зараз, тоді також можна було поставити «тарілку» в полі, чи лісі і отримати передачу даних високої швидкості. Однак ЗСУ нині користуються Starlink Ілона Маска. Чому не масштабували відому вже технологію, котра б дозволила не залежати від примх одіозного мільярдера, пояснив командир одного із взводів 81 окремого батальйону зв’язку, молодший лейтенант Олександр Карпович. Як інформує «Главком», інтерв’ю із ним вийшло на сторінці батальйону у Facebook.

«Дійсно, альтернативою Starlink може бути TooWay (TooWay – послуга супутникового інтернету, що надається компанією Eutelsat через супутник Ka-Sat, який працює в Ka-діапазоні. В Україні TooWay представлений оператором зв'язку DataGroup), але у них менша швидкість інтернету, в межах 30 мегабіт на секунду. Ми до повномасштабної війни ними раніше активно користувалися, вони передають стабільний сигнал, без розривів. Проте вони не настільки мобільні як Starlink», – пояснив військовий.

За словами Олександра Карповича, Starlink – це найшвидший і найпростіший спосіб отримати інтернет-зв’язок у будь-якій точці України. Антену Starlink можна встановити на автомобіль, адже живлення йде від бортової мережі. Ця апаратура легка і компактна для транспортування, вона зручна для наших дронщиків, її легко перевозити звичайним легковим автомобілем.

«Але там, де Starlink не працював, як от під час операцій на території Росії, наші військові якраз використовували і використовують TooWay», – каже зв’язківець.

Нагадаємо, глава SpaceX і Tesla Ілон Маск восени 2022 року мало не зірвав український контрнаступ, обмеживши роботу супутникових терміналів Starlink на частині території України.

Як повідомлялося, Німеччина фінансує доступ України до мережі супутникового інтернету, якою керує французька компанія Eutelsat. Це є альтернативою терміналам Starlink американського мільярдера Ілона Маска.

До слова, команда Ілона Маска без попередження встановила термінал Starlink на території Білого дому, що викликало стурбованість серед фахівців з безпеки.