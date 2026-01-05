Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала Чернігів ракетами та безпілотниками, виникли пожежі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Окупанти вдарили по підприємству у Чернігові 

У ніч на 5 січня російські війська атакували Чернігів, застосувавши балістичне озброєння та безпілотники. Ціллю ворожого удару стало одне з міських підприємств, про що о 2:36 повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, пише «Главком».

«Ворог атакує балістичними ракетами та БпЛА одне з підприємств на території нашого міста», – написав Брижинський.

Близько 2:30 Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу ударних БпЛА, що рухалися через Чернігівщину в південно-західному напрямку, а також швидкісну ціль, яка прямувала в бік Київської області.

За даними моніторингових каналів, протягом пів години (станом на 2:50) по території області було випущено до п'яти балістичних ракет.

Брижинський повідомив, що внаслідок атаки ворога виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів Чернігова та в приватному будинку в прилеглій громаді.

Нагадаємо, унаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерхівку в Чернігові 25 грудня загинула людина, серед постраждалих – діти. 

«На ранок стало відомо про 10 постраждалих людей унаслідок влучання «герані» по житловому будинку в Чернігові. Троє із них – діти. На жаль, загинула 80-річна жінка. Вщент зруйновані дві квартири. В інших квартирах пошкоджені вікна, як і в сусідніх будинках. До пізньої ночі там працювали всі служби. Вікна закрили OSB-плитами, частково відновили водо-, електро- і газопостачання», – йдеться у повідомленні очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Раніше російські загарбники атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові. 

Як повідомило «Чернігівобленерго», внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

