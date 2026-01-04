Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 4 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 23 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 75 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 січня станом на 22:00 відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 121 окупанта, із них 95 – безповоротно. Також знищено 29 безпілотних літальних апаратів, десять одиниць автомобільної техніки, термінал супутникового зв’язку, три наземні роботизовані комплекси та три склади боєприпасів. Крім того, українські воїни уразили танк та три одиниці автомобільного транспорту.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог здійснив 93 обстріли, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили сім атак ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Від початку доби ворог тричі намагався йти вперед в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське. Одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулось одне боєзіткнення в районі Ступочок.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 47 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили зупинили 53 атаки росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили шість ворожих спроб наступу у районах населених пунктів Мала Токмачка, Щербаки та Степове.

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1411-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які перспективи боїв у Покровську та Мирнограді
Покровськ та Мирноград. Які у нас перспективи
29 грудня, 2025, 13:03
Куп'янський напрямок. Стратегія чи ризик?
Куп'янськ, Покровськ та Грабовське – напрямки великої помилки РФ
22 грудня, 2025, 18:28
Ситуація на фронті 12 грудня
Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу
12 грудня, 2025, 22:59
Коли окупантів ліквідували, українські військові організували евакуацію людей
Військові евакуювали з Куп’янська дворічну дівчинку. Окупанти прикривалися нею як живим щитом
14 грудня, 2025, 15:23
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 433 танки
Втрати ворога станом на 20 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
20 грудня, 2025, 06:49
Ситуація на фронті 25 грудня
Лінія фронту станом на 25 грудня 2025. Зведення Генштабу
25 грудня, 2025, 22:43
Захисники України ліквідували окупанта 10 листопада 2025 року
Був командиром десантників. ЗСУ ліквідували майстра спорту з універсального бою
27 грудня, 2025, 22:49
Нині триває 1410-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року
Вчора, 08:16
Будинок, у якому ховалися окупанти
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
Вчора, 19:15

Події в Україні

Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу
Якщо дипломатія не спрацює: Зеленський назвав два сценарії для України
Якщо дипломатія не спрацює: Зеленський назвав два сценарії для України
Зеленський анонсував продовження змін та зустрічі в Європі
Зеленський анонсував продовження змін та зустрічі в Європі
На Куп’янщині ЗСУ взяли в полон громадянина Куби з чудернацьким позивним
На Куп’янщині ЗСУ взяли в полон громадянина Куби з чудернацьким позивним
В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу
В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua