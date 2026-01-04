Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 23 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 75 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 січня станом на 22:00 відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 121 окупанта, із них 95 – безповоротно. Також знищено 29 безпілотних літальних апаратів, десять одиниць автомобільної техніки, термінал супутникового зв’язку, три наземні роботизовані комплекси та три склади боєприпасів. Крім того, українські воїни уразили танк та три одиниці автомобільного транспорту.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог здійснив 93 обстріли, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили сім атак ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Від початку доби ворог тричі намагався йти вперед в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське. Одне бойове зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку

Відбулось одне боєзіткнення в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 47 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили зупинили 53 атаки росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили шість ворожих спроб наступу у районах населених пунктів Мала Токмачка, Щербаки та Степове.

Нагадаємо, триває 1411-й день повномасштабної війни в Україні.