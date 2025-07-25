Лінія фронту станом на 25 липня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1248-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

25 липня станом на 22:00 відбулося 153 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані.

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили одну штурмову дію, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва.

На Сіверському напрямку

Ворог 27 разів намагався прорватися в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано три бойові зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони.

На Покровському напрямку

Росіяни 39 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.

У чотирьох локаціях бої тривають.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське та Темирівка, ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

Нагадаємо, триває 1248-й день повномасштабної війни в Україні.