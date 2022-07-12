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    Політика

    Бізнесмен Ярославський повертається в Україну – ЗМІ

    Бізнесмен Ярославський повертається в Україну – ЗМІ
    фото: pravda.com.ua

    Наразі Ярославський перебуває на у пункті пропуску «Малий Березний»

    Харківський бізнесмен Олександр Ярославський повертається до України. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

    Наразі Ярославський перебуває на у пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною.

    У свою чергу в Державній прикордонній службі України зазначили, що не можуть надавати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. Водночас нагадали, що громадянам України, згідно з Конституцією, не може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну.

    В соцмережах 12 липня з'явилася інформація, що прикордонники не пускають Олександра Ярославського в Україну.

    Раніше повідомлялося, харківський бізнесмен Олександр Ярославський продає власну яхту, аби допомогти місту, яке зазнало обстрілів з боку російських військ.

    Нагадаємо, у ніч із 9 на 10 лютого в Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув чоловік. Водій з місця події втік. Після проведення першочергових слідчих дій встановлено, що до смертельної аварії причетні автомобілі із кортежу бізнесмена Ярославського.

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    Теги: прикордонники росія окупанти війна Україна Олександр Ярославський окупація #stoprussia
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    Бізнесмен Ярославський повертається в Україну – ЗМІ