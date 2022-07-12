Бізнесмен Ярославський повертається в Україну – ЗМІ

Наразі Ярославський перебуває на у пункті пропуску «Малий Березний»

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський повертається до України. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Наразі Ярославський перебуває на у пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною.

У свою чергу в Державній прикордонній службі України зазначили, що не можуть надавати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. Водночас нагадали, що громадянам України, згідно з Конституцією, не може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну.

В соцмережах 12 липня з'явилася інформація, що прикордонники не пускають Олександра Ярославського в Україну.

Раніше повідомлялося, харківський бізнесмен Олександр Ярославський продає власну яхту, аби допомогти місту, яке зазнало обстрілів з боку російських військ.

Нагадаємо, у ніч із 9 на 10 лютого в Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув чоловік. Водій з місця події втік. Після проведення першочергових слідчих дій встановлено, що до смертельної аварії причетні автомобілі із кортежу бізнесмена Ярославського.