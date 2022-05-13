Військові на Луганщині збили ударний вертоліт окупантів
Рашистський гелікоптер нейтралізували за допомогою сил ППО
На Луганщині українській військові ліквідували вертоліт рашистів Мі-28. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військадміністрації Сергій Братчук.
«Сили ППО збили на Луганщині російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець», – написав Братчук.
Нагадаємо, 12 травня у Луганській області стрілець-зенітник 81 бригади ДШВ збив російський вертоліт Мі-24.
До відома, на Одещині ЗСУ збили російську ракету. Також над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів. До слова, протягом 5 травня ЗСУ на Донбасі збили два російські літаки.