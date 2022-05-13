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    Події в Україні

    Військові на Луганщині збили ударний вертоліт окупантів

    Військові на Луганщині збили ударний вертоліт окупантів
    фото: armyinform.com

    Рашистський гелікоптер нейтралізували за допомогою сил ППО

    На Луганщині українській військові ліквідували вертоліт рашистів Мі-28. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військадміністрації Сергій Братчук.

    «Сили ППО збили на Луганщині російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець», – написав Братчук.

    Нагадаємо, 12 травня у Луганській області стрілець-зенітник 81 бригади ДШВ збив російський вертоліт Мі-24.

    До відома, на Одещині ЗСУ збили російську ракету. Також над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів. До слова, протягом 5 травня ЗСУ на Донбасі збили два російські літаки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна вертоліт Україна окупація #stoprussia
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    Військові на Луганщині збили ударний вертоліт окупантів