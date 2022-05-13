Військові на Луганщині збили ударний вертоліт окупантів

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На Луганщині українській військові ліквідували вертоліт рашистів Мі-28. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військадміністрації Сергій Братчук.

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