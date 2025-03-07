Як за $250 купити BMW X5? Майстер-клас від бухгалтерки Донецької ОВА

Посадовиця задекларувала скромні доходи і… нескромні придбання

У 2024 році головна бухгалтерка управління із забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Донецької ОВА Юлія Родіна за 10 тис. грн придбала BMW X5, 2011 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Окрім того, у 2023 році посадовиця також купила ще один легковий автомобіль за ще меншу суму. Йдеться про Mercedes-Benz C200, 2000 року випуску, який за 3 тис. грн обійшовся Юлії Родіній.

дані: реєстр декларацій

Для порівняння: на сайтах із продажу автівок станом на березень 2025 року BMW X5, 2011 року коштує від $11 тис. до $20 тис., залежно від стану транспортного засобу, комплектації тощо.

Ціни на легковик BMW X5 стартують від $11 тис. скриншот: auto.ria.com

А ринкова вартість Mercedes-Benz C200, 2000 року випуску стартує від $3 тис.

Ринкова вартість Mercedes-Benz C200, 2000 року випуску стартує від $3 тис. скриншот: auto.ria.com

Окрім того, Юлія Родіна задекларувала:

468 тис. грн заробітної плати за рік;

41 тис. грн компенсації за пошкоджене/знищене майно (жінка має квартиру у Краматорську, що у 20 км від лінії фронту);

1 тис. грн зимової єПідтримки;

4 тис. грн виплат ВПО;

823 грн Національного кешбеку та 965 грн виплат щомісячного кешбеку від «ПриватБанку».

Як повідомляв «Главком», уже колишня народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна задекларувати три дорогоцінні ювелірні подарунки. 21 лютого у власності екснардепки з’явилися: вінтажні сережки Alhambra вартістю 263,4 тис. грн, вінтажне двостороннє кільце Alhambra за 276,5 тис. грн і ланцюжок з підвіскою Magic Alhambra за 402,8 тис. грн. Усі ювелірні прикраси виробництва французької компанії Van Cleef and Arpels, заснованої у кінці XIX століття.