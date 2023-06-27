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ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія захопила за зиму – Воллес

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія захопила за зиму – Воллес
Контрнаступ ЗСУ продовжується
фото ілюстративне

Україна влітку вже відвоювала приблизно 300 км²

Українські військові в межах літнього контрнаступу вже відвоювали близько 300 км². Це більше, ніж Росія окупувала у період свого «масштабного» зимового наступу. Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає міноборони країни.

«У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 км². Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ», – сказав Воллес.

Раніше повідомлялося, що українським силам під час контрнаступу вдалося зламати оборону російської армії під Донецьком та вийти за лінію окупації 2014 року. Українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, який знаходиться на старій лінії контролю.

За даними британської розвідки, це один із перших випадків після вторгнення Росії у лютому 2022 року, коли українські сили, швидше за все, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року.

До слова, триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено. 

Теги: війна ЗСУ окупанти

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