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    Події в Україні

    Захоплення Херсона: військовий експерт пояснив, чому все сталося так швидко

    &laquo;Мінні поля були&raquo; - Захоплення Херсона: військовий експерт пояснив, чому все сталося так швидко
    «Мінні поля були»
    фото з відкритих джерел

    Ліквідацію інженерних та мінно-вибухових загороджень на адміністративній межі з окупованим Кримом потрібно розслідувати на рівні парламентської спецкомісії

    Військовий експерт Олег Жданов заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення окупанти зуміли швидко захопити Херсон, оскільки на межі з окупованим Кримом були ліквідовані мінні поля, а війська не могли втримати масованого наступу ворога. Про це він говорив на Youtube-каналі «В гостях у Гордона».

    За словами експерта, українські війська дали бій окупантам, але швидко були розгромлені.

    «Там була у нас артилерійська бригада і механізована бригада. Вони дали бій, але сили противника були набагато більшими. Я думаю, що фактор раптовості і фактор масованості вогневого удару зіграв свою роль. Що стосується інженерних та мінно-вибухових загороджень... гадаю, що тут треба проводити розслідування, причому цілком можливо, що навіть на рівні парламентської комісії», – заявив Жданов.

    Військовий експерт переконаний, що необхідно з'ясувати, «чому і найголовніше, хто дав команду на зняття всіх цих інженерних та мінно-вибухових загороджень».

    Жданов стверджує, що наявність мінних полів підтверджують його розмови з енергетиками, які обслуговували лінії електропередач на межі із Кримом.

    «Я точно знаю, що були мінні поля, бо я розмовляв з енергетиками. Коли вони їздили обслуговувати лінії ЛЕП, які колись підривали в районі Криму, їх не допускали самостійно наближатися до ліній, їм давали супроводжуючого. Їм пояснювали, що там мінні поля, і можна підірватись», – наголосив він.

    Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів на питання, чому вороги окупували південь.

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    Теги: росія окупанти війна розслідування Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Захоплення Херсона: військовий експерт пояснив, чому все сталося так швидко