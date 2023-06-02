МВС анонсувало формування нових бригад «Гвардії наступу»

У «Гвардії наступу» на озброєнні є автомобілі, бронетранспортери, артилерія та мінометне озброєння

Всі бригади і ЗСУ, і «Гвардії наступу» приблизно мають однакове озброєння

Заявки, які надійшли від громадян на вступ до підрозділів «Гвардії наступу», ще опрацьовуються, бо нові бригади будуть ще формуватися. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю BBC News Ukrainian.

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«Це кілька десятків тисяч, близько 40 (надійшло заявок від охочих – «Главком»). Заявки ми ще опрацьовуємо, тому що нові бригади будуть ще формуватись», – заявив він.

Міністр уточнив, що всі бригади і ЗСУ, і «Гвардії наступу» приблизно мають однакове озброєння, можливо, лише за винятком деяких видів озброєння, в першу чергу важкого. Він поінформував, що у них на озброєнні є автомобілі, бронетранспортери, артилерія, мінометне озброєння.

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Клименко пояснив, чому ці нові бригади були створені саме в системі МВС, а не ЗСУ.

«Подивіться, є, наприклад, поліцейський, який проходить службу в Тернопільській області. Він хоче взяти участь в бойових діях. Він має звання старший лейтенант або капітан поліції. Для того, щоб піти в ЗСУ, йому треба звільнитися, втратити звання, втратити ті преференції соціальні, які має поліцейський, і перейти до ЗСУ рядовим. Після закінчення війни, щоб нам його взяти назад в поліцію, необхідно пройти комплекс відбору і навчання, бо так вимагає закон», – сказав урядовець.

Також очільник відомства додав, що вони формували б ці підрозділи набагато довше, якби співробітників з одних підрозділів, які, наприклад, зайняті на охороні громадського порядку, переводили в Збройні сили України.

«Це зайняло б місяці і місяці. А ми сформували швидко ці підрозділи як з цивільних людей, так і з діючих працівників для того, щоб досягти ефективності і головне – встигнути підготувати ці підрозділи до участі у війні», – підсумував він.

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