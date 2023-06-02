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Кремль втопив «вагнерівців» у багнюці, а контрнаступ ЗСУ буде успішним – ексдиректор ЦРУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль втопив «вагнерівців» у багнюці, а контрнаступ ЗСУ буде успішним – ексдиректор ЦРУ
Девід Петреус переконаний, що українські військові, які навчалися за кордоном, продемонструють на полі бою набуті навички
фото з відкритих джерел

Петреус вважає, що російське угруповання, яке діє в Україні, вже не є злагодженою та згуртованою силою

Українські збройні сили, як добре оснащені та навчені матимуть перевагу над незлагодженими російськими силами під час контрнаступу. Про це заявив екскерівник Центрального командування США і колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус у коментарі «Укрінформу»

«Герасимов (начальник Генерального штабу ЗС Росії – ред.) і Шойгу (міністр оборони РФ – ред.) вишукують будь-які можливості, щоб здобути хоч-якусь перевагу над усе більш професійними, кваліфікованими і добре оснащеними українськими силами», – заявив генерал Петреус. При цьому ПВК «Вагнер», за оцінкою американського генерала, стала «небоєздатною». На його думку, російське командування «втопило цю структуру в багнюці» під час важких боїв за Бахмут.

Петреус вважає, що російське угруповання, яке діє в Україні, вже не є злагодженою та згуртованою силою незважаючи на додаткові хвилі мобілізації, які довели його загальну чисельність до майже 400 тис. осіб, включаючи так звані приватні військові компанії та підрозділи «кадировців».

Крім того, за його словами, російські спецпризначенці використовувалися як легка піхота, тому ці підрозділи втратили свої бойові спроможності. Російські морські піхотинці також застосовувалися не за призначенням.

На думку Петреуса, ця незлагодженість разом із постійними перестановками командирів і відсутністю великих резервів призведе до того, що новосформовані українські бригади, оснащені західними танками та бойовими машинами, змусять російські війська «посипатися» і, цілком імовірно, спричинять їхній «розвал» у районах, які атакуватимуть.

Генерал додав, що питання в тому, чи зможе Україна привести у рух велику частину фронту, змусивши росіян реагувати. Щойно оборонні порядки росіян розтягнуться, це відкриє ще більше можливостей для просування української армії, вважає Петреус. «Я думаю, що це станеться, і я думаю, що буде значний успіх», – сказав ексдиректор ЦРУ, висловивши переконання, що українські військові, які навчалися за кордоном, продемонструють на полі бою набуті навички.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання. 

 

Теги: міністр військові Україна Бахмут контрнаступ ЦРУ

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