ЗСУ показали, як зачищають звільнене Старомайорське
Військові перевіряють кожний будинок і кожне підвальне приміщення на наявність противника
Військово-Морські сили показали відео, на якому українські морпіхи проводять стабілізаційні дії у деокупованому селі Старомайорське, що на Донеччині.
Повідомляється, що зачисткою на кадрах займається 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.
На наявність противника перевіряють кожний будинок і кожне підвальне приміщення.
Нагадаємо, ввечері 27 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське. Українські військові показали, як проходила контрнаступальна операція.
До слова, триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими Силами оборони.
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