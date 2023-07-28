ЗСУ показали, як зачищають звільнене Старомайорське

Про звільнення Старомайорського, що на Донеччині, повідомили 27 липня

Військові перевіряють кожний будинок і кожне підвальне приміщення на наявність противника

Військово-Морські сили показали відео, на якому українські морпіхи проводять стабілізаційні дії у деокупованому селі Старомайорське, що на Донеччині.

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Повідомляється, що зачисткою на кадрах займається 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

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На наявність противника перевіряють кожний будинок і кожне підвальне приміщення.

Нагадаємо, ввечері 27 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське. Українські військові показали, як проходила контрнаступальна операція.

До слова, триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими Силами оборони.