Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину

Росіяни розуміли, що наступ Сил оборони рано чи пізно розпочнеться, а тому готувалися та укріплювалися

Розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти. Через це наступ Збройних сил України уповільнюється. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що росіяни розуміли, що наступ Сил оборони рано чи пізно розпочнеться, а тому готувалися та укріплювалися. Наразі ворог має перевагу у кількості озброєнь та людей.

«РФ готувалася до такої війни 30 років, ресурсів у них багато, вони можуть собі це дозволити. Треба розуміти, що наші війська прориваються через заміновані ділянки та потужний опір противника, це сповільнює», – сказала заступниця міністра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Маляр додала, що зараз українські воїни зменшують оборонний потенціал загарбників.

«Україна не матиме більше людей, ніж РФ, розмінувати швидше неможливо, є технічні особливості та правила», – додала вона.

Нагадаємо, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.