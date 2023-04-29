Контрнаступ ЗСУ: військовий експерт розповів про можливі напрямки

Наступ на Запоріжжі є набагато більш ефективним, ніж форсування великої річки

Вдаривши у Запорізькій області та повернувши контроль над Токмаком, ЗСУ могли б перерізати шляхи постачання окупаційних військ на Херсонщині з тимчасово окупованого Маріуполя. Про це пише France24, прогнозуючи напрямки українського контрнаступу.

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«Контрнаступ, в результаті якого вдасться повернути контроль над віссю між Токмаком і Мелітополем, майже напевно забезпечить повернення Херсонщини під контроль України та сприятиме просуванню до Криму», – наголошує експерт з питань російсько-української війни в Університеті Глазго Гусейн Алієв.

На його думку, наступ на Запоріжжі є набагато більш ефективним, ніж форсування великої річки.

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До того ж, специфіка місцевості на іншому березі унеможливить розгортання важкої техніки, необхідної для подальшого просування.

Іншим напрямком могла б стати Луганщина, однак тут теж є свої труднощі.

«Ця область набагато менш рівнинна, ніж Херсонщина, і там набагато більше окупованих міст, які потрібно відвоювати, що значно сповільнить будь-яке просування», – сказав Алієв.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю скандинавському виданню Yle сказав, що Україна планує контрнаступ і вірить, що їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Крим під свій контроль.